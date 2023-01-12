اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كورونا - تعبيرية
تعبيرية
كورونا

الصحة العالمية: متحور من أوميكرون وراء زيادة إصابات كورونا

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من أوميكرون، المتحور بدوره من فيروس كورونا، ربما يكون المتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس.

وأضافت المنظمة أن اجتماعا فنيا عقد في الخامس من يناير كانون الثاني لإجراء تقييم لمخاطر المتحور على الصحة العامة وإنه "استنادا إلى خصائصه الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكرة، ربما يساهم إكس.بي.بي.1.5 في زيادة الإصابات".

كورونا يهاجم مجددا.. تعرف على "كراكن" أشرس متحورات أوميكرون فيروس كورونا كورونا كورونا يهاجم مجددا.. تعرف على "كراكن" أشرس متحورات أوميكرون

دولة واحدة

ولكنها ذكرت أنه ليس لديها إلا "ثقة منخفضة" في التقييم لأن البيانات مستمد أغلبها من دولة واحدة فقط، وهي الولايات المتحدة التي قدمت أكثر من 80% من بيانات التسلسلات.

وأمس الثلاثاء، قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا.

حالات في أوروبا

وذكر مسؤولو المنظمة في إفادة صحافية أنه تم اكتشاف عدد صغير لكن متزايد من الإصابات بالمتحور إكس.بي.بي.1.5 في أوروبا.

كما قال مسؤولو الصحة إن المتحور إكس.بي.بي.1.5، الأسرع نقلا للعدوى من السلالة أوميكرون، يمثل 27.6 بالمئة من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير كانون الثاني.

ولم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات.

ويقول الخبراء إن اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس إصابة 6 بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن بمحطة قطارات في باريس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط