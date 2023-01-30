3 أعوام على جائحة كورونا.. الصحة العالمية تبقي حالة الطوارئ القصوى

بعد 3 سنوات على إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية، قررت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، الإبقاء على حالة الطوارئ القصوى حيال وباء كوفيد-19.

واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت، الجمعة، للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان.

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خفض مستوى الطوارئ؟!

كما أتى الاجتماع بعدما كان غيبرييسوس قد أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ.

جاء ذلك بعدما بدأ خبراء دوليون، الجمعة، مناقشة إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية العامة الدولية التي كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنتها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت متحدثة باسم المنظمة، إن اجتماع لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية المتعلقة بكوفيد-19، المنعقد عبر الإنترنت، ركز في البداية على أحدث البيانات حول الجائحة، ثم تلته محادثات.

ارتفاع بالوفيات

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، توفي أكثر من 170 ألف شخص في جميع أنحاء العالم منذ بداية ديسمبر الماضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

يذكر أن المنظمة كانت أبلغت، الأسبوع الماضي، عما يقرب من 40 ألف حالة وفاة جراء هذا المرض.

في الوقت ذاته، لاحظت منظمة الصحة العالمية العديد من الأدوات الفعالة ضد الفيروس، ومن بينها اللقاحات والأدوية وكمامات الوجه والتباعد الاجتماعي.