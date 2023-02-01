"جنون البقر" يظهر في مزرعة هولندية
تجري سلطات سلامة الغذاء تحقيقاً لتتبع أي نسل للحيوان النافق وكذلك الأبقار التي أكلت نفس العلف أو نشأت معها
أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الأربعاء، أن البقرة التي نفقت مؤخراً في مزرعة هولندية كانت مصابة بمرض جنون البقر، في حالة نادرة لمرض الماشية الذي يمكن أن يتسبب في مرض دماغي قاتل لدى الأشخاص الذين يأكلون لحوم البقر الملوثة.
وقال وزير الزراعة بيت أديما في رسالة إلى المشرعين إن المزرعة التي نفقت فيها البقرة أُغلقت.
وأضاف أن الحيوان المصاب "لم يدخل في السلسلة الغذائية ولا يشكل خطراً على سلامة الغذاء".
وظهر مرض جنون البقر لأول مرة في أواخر الثمانينات وسط الماشية في بريطانيا. وأصيب مئات الأشخاص بالمرض بعد تناول لحوم ملوثة، بينما مات الكثيرون.
وعلى مر السنين، تم ذبح 4.5 مليون رأس من الماشية لاحتواء انتشار المرض.
وانخفض عدد حالات الإصابة بمرض جنون البقر بعد فرض حظر على الأعلاف التي شملت اللحوم ومسحوق العظام من الأبقار المصابة والتي يعتقد أنها تسبب المرض.
وكانت آخر حالة "جنوب بقر" تم اكتشافها في هولندا عام 2011. ويتم إجراء مزيد من الاختبارات لتحديد نوع مرض جنون البقر الذي أصاب الحيوان النافق بهولندا مؤخراً.
ويحدث ما يسمى بـ"مرض جنون البقر الكلاسيكي" بسبب أكل الحيوانات لأعلاف ملوثة، بينما هناك نوع آخر يسمى "مرض جنون البقر غير النمطي" وهو شكل طبيعي من المرض.
ولم تفصح الحكومة الهولندية عن تفاصيل بشأن موقع المزرعة المتضررة.
وتجري سلطات سلامة الغذاء تحقيقاً لتتبع أي نسل للحيوان النافق وكذلك الأبقار التي أكلت نفس العلف أو نشأت معها. وقالت الوزارة إنه سيتم قتل هذه الأبقار بطريقة رحيمة.
إذا تبين أن الحيوان النافق مصاب بمرض جنون البقر الكلاسيكي، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل لتحديد ما إذا كانت الماشية الأخرى قد أكلت علفاً ملوثاً.
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