أهمها إنقاص الوزن .. تعرف على الفوائد الصحية للزنجبيل

إلى جانب مذاقه الرائع، يوفر الزنجبيل مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، مما يجعله مكونًا مشتركًا في العديد من الثقافات والمأكولات حول العالم. بحسب ما نشره موقع Boldsky، إن عنصرا هاما من مكونات الزنجبيل هو چينچيرول، الذي يساعد في تعزيز عملية الهضم بكفاءة، لذلك لا يبقى الطعام في الجهاز الهضمي لفترة طويلة من الزمن.

الفوائد الصحية

يُعرف ماء الزنجبيل أيضًا باسم شاي الزنجبيل، ويعد مشروبًا رائعًا خلال الأشهر الباردة. ويمكن إضافة القليل من الليمون والعسل لجعله مشروبًا رائعًا بعد وجبة العشاء.

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تلعب مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الزنجبيل دورًا مهمًا في مساعدة الجسم على التعامل مع الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري. بصرف النظر عن كونه غنيا بالبوتاسيوم، فإن ماء الزنجبيل غني أيضًا بالمعادن الأخرى.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الزنجبيل على مادة الكولين، وهو مكون ضروري للمخ والأعصاب للتواصل. يلعب الكولين أيضًا دورًا مهمًا في دعم التمثيل الغذائي والحالة المزاجية ووظيفة العضلات.

يقلل من الغثيان

تاريخيا، استخدم الزنجبيل كعلاج للغثيان وعسر الهضم. ووفقًا للأبحاث الحالية، فإن تناول غرام إلى غرامين من الزنجبيل يمكن أن يقلل من أعراض الغثيان. ومن المرجح أن يكون ماء الزنجبيل وسيلة آمنة وفعالة للتعافي بعد اضطراب المعدة.

تعزيز الهضم

يساعد عنصر طبيعي من جذر الزنجبيل وهو چينچيرول على الهضم عن طريق زيادة حركية الجهاز الهضمي. يشجع شرب ماء الزنجبيل بعد الوجبة على عملية الهضم الفعالة.

تقليل الالتهاب

ثبت أن الزنجبيل يقلل الالتهاب، حيث إن مستخلصات الزنجبيل تقلل من أعراض الحساسية، كما أنه يخفف من آلام العضلات بعد التمرينات الشاقة.

إنقاص الوزن

عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، يمكن أن يساعد ماء الزنجبيل على فقدان الوزن ويحد من السمنة عند تناول نظام غذائي عالي الدهون ويمنح شعور بالشبع لفترات أطول من الوقت.

مستويات الكوليسترول

يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، وخاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL. ووفقًا لبعض الأبحاث، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل كوليسترول LDL بل وإجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية أيضًا.

إعداد ماء الزنجبيل

يتم تحضير ماء الزنجبيل بعملية بسيطة، حيث يستخدم الماء وجذر الزنجبيل فقط. ويمكن بالطبع إضافة العسل أو عصير الليمون أو الليمون الحامض لموازنة الطعم.

• غلي 1-2 لتر من الماء ويضاف الزنجبيل المفروم ناعماً (3/4 كوب).

• يتم الغلي لمدة 20 دقيقة على الأقل.

• يتم تقطيع جذر الزنجبيل إلى شرائح رفيعة بحيث تتعرض مساحة أكبر للماء.

تحذير مهم

يمكن أن يتسبب تناول الزنجبيل للبعض في آلام بالمعدة أو الغازات وحموضة المعدة، وخاصة عند تناول كميات كبيرة. وينصح الخبراء الأشخاص، الذين يعانون من حصوات المرارة، بتجنب تناول الزنجبيل، على الرغم من أنه لا توجد نتائج مؤكدة لدراسات علمية تشير إلى أن الزنجبيل يسبب مشاكل في المرارة.

هل ماء الزنجبيل جيد لإزالة السموم؟

تشير الأدلة القصصية إلى أن طقوس التخلص من السموم تعمل عن طريق إزالة السموم تدريجياً من الجسم بمرور الوقت. على سبيل المثال ، يشرب بعض الناس ماء الزنجبيل الممزوج بعصير الليمون كجزء من روتين التخلص من السموم.

قد يكون الزنجبيل قادرًا على محاربة الجراثيم والالتهابات والالتهابات والجزيئات المسببة للسرطان، لذا فإن تناول القليل منه كل يوم يمكن أن يدعم صحتك العامة. الزنجبيل هو أيضًا جذر طبيعي، لذا فإن شربه سيزودك بالعناصر الغذائية الإضافية.