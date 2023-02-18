لمدة 50 دقيقة.. جربي تنظيف المطبخ قد يحرق أكثر من الرقص!

قد يكون القيام بأعمال منزلية خصوصاً تنظيف المطبخ أحد الأعمال الروتينية التي تميل الكثير من النساء إلى تأجيلها، لكن هل تعلمين أنه قد يساعدك على التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة.

فالقيام بتنظيف المطبخ لمدة 50 دقيقة يحرق سعرات حرارية أكثر من الرقص أو ركوب الدراجة أو حتى تنظيف غرفة أخرى لنفس المدة.

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ويحرق تنظيف المطبخ في المتوسط ​​276 سعرة حرارية، بينما دورة المياه فقط 173 سعرة، وغرفة النوم 154 فقط.

أما الرقص فيحرق 219 سعرة حرارية، فيما يساعد ركوب الدراجة لمدة ساعة على حرق 292 سعرة.

هل يساعد على إنقاص الوزن؟

في المقابل، علقت البروفيسورة أماندا دالي، أستاذة الطب السلوكي في جامعة لوبورو، على الدراسة التي قامت بها خدمة التنظيف في الولايات المتحدة Homeaglow، مؤكدة أن الأعمال المنزلية "يمكن أن تجعل قلبك يضخ الدم".

لكنها لا تساعد حقاً على إنقاص الوزن، حيث إنها غالبًا ما تستخدم عددا صغيرا من العضلات.

لذا اقترح جو ميتون، المدرب الشخصي المقيم في كامبريدجشير، ما يلي: "بدلاً من الانحناء لتنظيف شيء ما، يمكنك عمل تمارين السكوات (squat)".