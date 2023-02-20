وجبة فطور سحرية.. "لن ترغب بعدها بتناول الطعام حتى الغداء"

لا نكل ولا نمل أبدا من البحث باستمرار عن الأنظمة الغذائية والوصفات الطبية والشعبية لإنقاص الوزن والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة التي نكتسبها كل فترة.

وفي هذا الشأن، كشفت خبيرة تغذية روسية مكونات وجبة الفطور التي بعد تناولها لا يرغب الشخص بتناول الطعام حتى الغداء.

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وتشير الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا إلى أن الدهون هي من مكونات وجبة الفطور التي تجعل الشخص يشعر بالشبع فترة طويلة، ولن يحتاج الشخص إلى تناول وجبات خفيفة حتى الغداء، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية.

وتقول: "يحتاج الشخص في الصباح إلى طاقة لكي يستيقظ، والكربوهيدرات المعقدة مثل العصائد تساعد على ذلك. ولكن الكربوهيدرات لا تخلق شعورا بالشبع لأنها تعالج بسرعة. أما الدهون فتخلق هذا الشعور. وهذه الدهون يمكن أن تكون دهونا نباتية غير مشبعة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور".

وأضافت أنه قد تكون هناك دهون مشبعة من أصل حيواني مثل البيض. ومن الأفضل أن تتكون وجبة الإفطار من عناصر مختلفة. وأفضل خيار هو "العصيدة مع البيض المسلوق وجبن البارميزان. ويمكن إضافة المكسرات والأفوكادو إلى العصيدة، ما يساعد على عدم الشعور بالجوع قبل الغداء"، بحسب الخبيرة الروسية.

وتضيف أن "محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي مختلف من شخص إلى آخر، فمثلا تستهلك المرأة التي تهتم بتغذيتها في المتوسط 1600-1700 سعرة حرارية. أي يمكنها الحصول على هذه السعرات من استخدام حوالي 70 غراما من الحبوب الجافة في وجبة الفطور، و100 غرام من الأفوكادو، و20-30 غراما من المكسرات أو الفواكه المجففة"، مشيرة إلى أن على بعض الأشخاص التقليل من نسبة الدهون في نظامهم الغذائي.

وتقول ماتيسكينا: "بصورة عامة يجب أن يستهلك الشخص حوالي 1 غرام من الدهون لكل كيلوغرام من وزنه. فمثلا إذا كان وزنه 60 كلغم، فعليه تناول 60 غراما من الدهون يوميا، إذا لم يمنع الطبيب ذلك. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد وكيس الصفراء أو الغدة الدرقية تقليل كمية الدهون في نظامهم الغذائي".