احذر العدسات اللاصقة.. بكتيريا تسللت منها وأكلت عين شاب بساعات

أصيب شاب في فلوريدا بالعمى الجزئي بعد أن نام مرتديًا العدسات اللاصقة. وفي تفاصيل القصة المرعبة ما رواه مايكل كرومهولز، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب في إدارة الأعمال الرياضية في ميامي، أنه حصل على قيلولة لمدة 40 دقيقة بينما كان يرتدي عدساته اللاصقة اليومية في ديسمبر. وعندما استيقظ، كانت عينه اليسرى حمراء. إلا أنه تجاهل الأمر وأزال فقط العدسة، رغم ذلك. وخلال الأيام التالية، بدأ يفقد ببطء بصره وبدأ يشعر بألم مبرح.

بعد شهر، شخّص الأطباء أخيرًا إصابته بعدوى بكتيرية آكلة للحم تُعرف باسم التهاب القرنية الشوكميبي (AK)، والتي يمكن أن تسبب فقدانًا دائمًا وكبيرًا للبصر.

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بكتيريا آكلة للحم

ولم يعد بإمكان الشاب الرؤية من خلال عينه اليسرى باستثناء الألوان الوامضة "السوداء والرمادية" ، والتي يقارنها بثابت على شاشة التلفزيون.

ويقول الأطباء إنه قد يكون قادرًا على استعادة 10% فقط من الرؤية بعد عملية زرع القرنية، لكن المريض قال لموقع "DailyMail.com" إنه سيستعيد 1%.

وأجبرته العدوى على التخلي عن وظيفته وهواياته، بما في ذلك التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء ولعبة كرة السلة والتمرين في صالة الألعاب الرياضية.

وقال لموقع "DailyMail.com": "عمري 21 عامًا وكنت أحاول العثور على وظيفة من نوع الإدارة الرياضية في مجال تخصصي، لكن يبدو أنه من المستحيل القيام بذلك. في الوقت الحاضر ، لا يوجد عمل، ولا حياة اجتماعية".

كما أصيب أيضًا بحساسية للضوء ، مما يعني أنه من المؤلم أن يتعرض لأشعة الشمس المباشرة. ويقضي الشاب الآن معظم الوقت في غرفة مقفلة الستائر ويرتدي النظارات الشمسية.











ودأب الشاب العشريني على ارتداء العدسات اللاصقة يوميا منذ نحو ثلاث سنوات قبل الإصابة.

وبحسب الخبراء فإن ما أصيب به هو عدوى بكتيرية نادرة. عادة ما تكون البكتيريا المسببة للعدوى غير ضارة وشائعة جدًا. توجد في البحيرات والجداول والمحيطات والتربة. يمكنها أيضًا الوصول إلى وحدات مياه الصنبور والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ولكن عندما تدخل في العين من خلال الدموع الدقيقة والخدوش، يمكن أن تتسبب في حدوث عدوى.

معرضون لخطر أكبر

ويلفت الخبراء إلى أن كل من يرتدي العدسات اللاصقة في خطر. لكن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة في الليل معرضون لخطر أكبر لأنها يمكن أن تؤدي إلى تطور الحالة. كما أنها تحرم القرنية من الأكسجين ليلًا - يتم تجنب ذلك أثناء النهار من خلال الوميض - مما قد يقلل من قدرتها على محاربة العدوى البكتيرية.

تخبر شركات العدسات اللاصقة المستخدمين بعدم ارتداء العدسات ليلاً لتقليل المخاطر. كما يطلبون من الناس غسل أيديهم عند وضع العدسات أو إزالتها، وحمل النظارات الاحتياطية.

وبعد أخذ قيلولة في 19 ديسمبر ، قال الشاب كرومهولز إن عينيه بدأتا تشعر بعدم الارتياح. وقال لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "شعرت بالعدسات وكأنها تطفو في عيني [بعد أن استيقظت من الغفوة]". لذلك أزلتها ولم يكن هناك شيء خطأ. وفي صباح اليوم التالي، استيقظت، وذهبت للعب البيسبول، واضطررت إلى إزالتها مجددا على الفور".

شخص الأطباء في البداية ما حصل بأنه بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) - والذي يمكن للأشخاص التقاطه عن طريق لمس عيونهم. ولكن على الرغم من العلاج بالمضادات الحيوية، فإن الالتهاب في عينه ازداد سوءًا. وقام بعدها خمسة من أطباء العيون واثنان من المتخصصين في القرنية أخيرًا بالكشف الجراحي على عينه في 21 يناير وتبين إصابتها بالبكتيريا.