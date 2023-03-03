الأردن يمنع اللحوم البرازيلية.. ما علاقة جنون البقر؟

منذ سنوات طويلة، لم يسمع العالم بمرض "جنون البقر"، الذي كان يوماً من أخطر الأوبئة انتشاراً في فترة التسعينيات.

لكن بعد مرور تلك السنوات، يبدو أن المرض عاد مؤخراً، حيث أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية أمس الخميس، أن إيران والأردن وتايلاند أوقفت مؤقتا استيراد لحوم الأبقار من البلاد، بينما تحقق السلطات في حالة إصابة بجنون البقر من ولاية بارا.

مادة اعلانية

إيقاف الواردات بعد إصابة

كما أكدت الوزارة أن روسيا أوقفت الواردات من ولاية بارا أيضا بعد اكتشاف حالة الإصابة بمرض جنون البقر هناك، وفق وكالة رويترز.

.

أتى ذلك بعد أن فتحت السلطات البرازيلية تحقيقاً فورياً في حالة إصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري أو ما يعرف عادة بـ"جنون البقر"، بعدما رُصدت إصابة لدى حيوان ذكر، يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية بارا.

في حين تم التخلص من الحيوان، بانتظار نتائج الاختبارات لتحديد ما إذا كان قد أصيب بالنوع الكلاسيكي للمرض أم أنها حالة غير نمطية والتي يمكن أن تحدث تلقائيا للماشية ولا تعتمد على تناول علف ملوث بالبريون.

ويعتبر النوع الكلاسيكي من مرض جنون البقر الأخطر، لأنه يتضمن التلوث ببروتين البريون، ويمكن أن يؤدي إلى حظر تجارة واسع.

قاتل بغضون عام

يذكر أنه عام 1993 على وجه الخصوص، اعتبر مرض جنون البقر وباء بين البقر، حيث كانت تُقدر نسبة الإصابة بنحو 1000 إصابة أسبوعياً.

فقد تسبب حينها بخسارة ثروة حيوانية كبيرة.

وينتقل مرض جنون البقر للإنسان من خلال تناوله اللحم البقري المصاب به، لذلك من الممكن أن يتم عدم شراء الدول اللحوم العائدة للأبقار أو الماشية بشكل عام المحتمل إصابتها بهذا المرض مثل الأبقار الكبيرة السن.

كما يعدّ مرضاً قاتلاً يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويحدث حالة خبال تتزايد بسرعة مع تشنجات عضلية وارتعاشات وتصلب.

في حين لا يوجد علاج معروف له حتى يومنا هذا، وسط تحذيرات كبيرة من خطورته حيث يكون غالباً مرضاً قاتلاً في غضون عام واحد.