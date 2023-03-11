لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.. إليك أفضل 10 فواكه قليلة السكر

إن الفواكه غنية بالمغذيات بشكل طبيعي ولا تحتوي على مواد مضافة. يمكن للفواكه مثلها مثل معظم الأطعمة النباتية، أن تمد الجسم بكمية كبيرة من الغذاء الضروري، بخاصة أن جميعها تقريبًا يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين C والألياف والبروتين والدهون والعديد من العناصر الأساسية ومستويات مختلفة من الكربوهيدرات، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع HealthifyMe.

وتنص بعض الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على وجه التحديد على أنه يجب تجنب بعض أصناف الفاكهة، على الأقل لجزء من النظام الغذائي، بسبب ارتفاع كمية السكريات، التي تحدث بشكل طبيعي، لأنها تحتوي على نسبة كربوهيدرات أعلى مقارنة ببعض الفواكه أو الخضروات الأخرى. لكن لا تعتبر كل السكريات في الفواكه غير صحية. إذا تم تناولها باعتدال، يمكن أن يكون لجميع أنواع الفاكهة تأثيرات مفيدة دون التسبب في زيادة الكربوهيدرات بصفة عامة، لكن من الأفضل اختيارها بعناية بناءً على الأهداف، ويجب أن يراعى، على سبيل المثال، أن مريض السكري أو تقلبات الغلوكوز في الدم يجب ألا يأكل الفواكه المجففة أو يشرب عصائر الفاكهة.

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وفي كل الأحوال ينصح الخبراء بتناول أفضل 10 فواكه قليلة السكر والكربوهيدرات، كما يلي:









البطيخ الشمام الخوخ الليمون الغريب فروت

1- البطيخ

يحتوي البطيخ على 92% من الماء وعلى أقل نسبة كربوهيدرات مقارنة بأي فاكهة أخرى، حيث لا يزيد محتوى البطيخ من الكربوهيدرات عن 7.5 غرام فقط من الكربوهيدرات و6.2 غرام سكر لكل 100 غرام. كما أنه غني بفيتامينات A و C. ويحتوي على نسبة عالية من اللايكوبين، وهي مادة كيميائية نباتية مسؤولة عن اللون الأحمر للبطيخ وفوائده المضادة للأكسدة.

2- الكانتالوب

يحتوي الكانتالوب على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المغذية مثل البوتاسيوم وفيتامين C و A وبيتا كاروتين. ولا تزيد الكربوهيدرات عن 8.16 غرام والسكر عن 7.88 غرام لكل 100 غرام.

3- الخوخ

إن الخوخ لذيذ ويتميز بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات بشكل مدهش. وفقًا لإحدى الدراسات، فإن المواد الكيميائية النباتية (مضادات الأكسدة) التي تعطي الخوخ لونها الأصفر / البرتقالي تساعد في الحفاظ على صحة العين. لا يزيد السكر عن 8.39 غرام والكربوهيدرات عن 10.1 غرام لكل 100 غرام.

4- الليمون

يعتبر الليمون فاكهة ممتازة يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد، حيث يمنح جرعات عالية من فيتامين C ويحارب جزيئات الجذور الحرة المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة مع تعزيز الهضم الجيد. تصل الكربوهيدرات إلى 9.32 غرام في حين لا يزيد السكر عن 2.5 غرام لكل 100 غرام من الليمون.

5- الغريب فروت

يأتي الغريب فروت كخيار آخر للفواكه منخفضة الكربوهيدرات، وهو أيضًا مصدر رائع لفيتامين C. ولأنه غني بالبوتاسيوم فإنه يساعد في موازنة كمية السوائل والصوديوم في الجسم. يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولا تزيد الكربوهيدرات في كل 100 غرام من الغريب فروت عن 10.7 غرام بينما يحتوي على 6.89 غرام من السكر.









الكيوي الفراولة التوت البرتقال البرقوق

6- الكيوي

يسود اعتقاد خاطئ بأن فاكهة الكيوي من المحظورات عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات. لكن الحقائق الغذائية التي تقدمها وزارة الزراعة الأميركية، تشير إلى أن كل 100 غرام من الكيوي يحتوي على 58 سعرا حراريا و83.9 غرام ماء و14 غرام كربوهيدرات أما البروتين فيصل إلى 1.06 غرام والدهون لا تزيد عن 0.44 غرام ويقدر السكر بحوالي 9 غرامات، مقابل 3 غرامات ألياف إلى جانب 74.7 ملغ فيتامين C.

7- الفراولة

يحتوي لكل 100 غرام من الفراولة على 4.86 غرام سكر، وتعتبر فاكهة منخفضة الكربوهيدرات، على وجه التحديد 7.96 غرام لكل 100 غرام. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والألياف. يساعد تناول الفراولة في تحسين صحة القلب وتقليل مستويات السكر في الدم والوقاية من السرطان.

8- التوت

يحتوي كل 100 غرام من التوت على 57 سعرا حراريا و85.6 غرام ماء وتصل الكربوهيدرات إلى 12.9 غرام والبروتين 1.01 غرام ودهون حوالي 0.19 غرام فيما يصل السكر وفيتامين C إلى 2.68 غرام و23 ملغ على التوالي.

9- البرتقال

يتميز البرتقال بفوائده الصحية المتعددة لأنه يحتوي على البوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، إلى جانب كمية كبيرة من فيتامين C المعزز للمناعة فيما لا تتجاوز الكربوهيدرات حد 11.8 غرام لكل 100 غرام ولا يزيد السكر عن 8.57 غرام.

10- البرقوق

يشتهر البرقوق بلونه الأرجواني الغامق وهو فاكهه منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، إذ يحتوي كل 100 غرام من البرقوق على 11.4 غرام كربوهيدرات و46 سعر حراري فقط ونحو 9.92 غرام من السكر.