لعلاج تساقط الشعر.. إليك 7 طرق طبيعية فعالة

من منا لا يريد شعراً صحياً، فالشعر الطويل اللامع والحريري هو حلم كل امرأة، وبالمثل أيضاً الرجال يريدون شعراً صحياً.

لكن لا يمكن الحصول على ذلك إلا باتباع روتين مناسب للعناية بالشعر، ومعرفة أفضل الزيوت والعلاجات الممكن استخدامها.

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ووفق الخبراء هناك 7 طرق علاجية طبيعية فعالة للعناية بالشعر ومساعدته في أن يصبح أكثر كثافة، وفق ما نشر موقع " onlymyhealth " الطبي المتخصص.

غسل الشعر بانتظام

للتخلص من الأوساخ والأتربة العالقة في فروة الرأس، من المهم جداً غسل الشعر بانتظام.

والحفاظ على فروة الرأس نظيفة أمر لا بد منه لمنع معظم مشاكل الشعر مثل قشرة الرأس وتساقط الشعر.

لتعزيز نمو الشعر يجب غسل الشعر بشامبو خفيف كل أسبوعين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

وإذا كانت فروة رأسك دهنية، استخدم الشامبو كل يوم بالتناوب. ويمكنك أيضًا استخدام مقشر فروة الرأس.

شامبو خالٍ من المواد الكيميائية

إلى ذلك، تعتبر الكيماويات شديدة الضرر بالشعر وتؤثر هذه المواد على درجة الحموضة في فروة الرأس وتتسبب في تلف الشعر.

ويمكن أن يؤدي استخدام الشامبو العضوي والخالي من المواد الكيميائية ومنتجات العناية بالشعر الأخرى إلى منع تلف الشعر غير الضروري.

كما يمكنك شراء الشامبو حسب نوع شعرك والتحقق من وجود البارابين والكبريتات فيه وتجنب استخدامها.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تعتقد أن بعض المنتجات لا تناسبك، فتوقف عن استخدامها.

ترطيب الشعر

في موازاة ذلك، لا يقل تكييف الشعر أهمية عن غسل الشعر بالشامبو خاصة للأشخاص ذوي الشعر الجاف والباهت والمجعد.

ويساعد البلسم في تنعيم الشعر وتكييفه بالمكونات الأساسية لحماية الطبقة الخارجية من التلف.

وإذا كنت تستخدمين أدوات تصفيف الشعر بشكل متكرر، فيجب عليك ترطيب شعرك بانتظام لإبطال تأثيرات الحرارة على شعرك.

جفف شعرك في الهواء

أفضل طريقة لتجفيف شعرك المبلل هي تجفيفه في الهواء.

فيما ينصح الخبراء بتجفيف الشعر إذا لزم الأمر فقط لأنه يسبب تلفاً شديداً للشعر إذا تم القيام به بانتظام.

ويمكن أن يؤدي استخدام الحرارة إلى إتلاف فروة الرأس وخيوط الشعر.

كذلك ينصح بتجفيف الشعر بالمنشفة أو في الهواء لتقليل مخاطر التلف.

بالإضافة إلى ذلك، لا يجب تمشيط الشعر المبلل، بل الانتظار حتى يجف.

وضع الزيت بشكل صحيح

إلى ذلك، هناك كثير من الناس يستخفون بزيت الشعر. إلا أن هذا الأمر مهم مثله مثل غسل الشعر بالشامبو لتغذيته.

والأفضل تدليك فروة الرأس أثناء التزييت لتعزيز الدورة الدموية. كما أنه يريح العضلات ويحسن التغذية ويحفز عملية نمو الشعر.

وأفضل الزيوت لنمو الشعر هي زيت اللوز وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع.

استخدم مشطا واسع الأسنان

بعد غسل الشعر، ينضح باستخدام مشط واسع الأسنان نظراً لأن خيوط الشعر تكون ضعيفة عند البلل.

واستخدام مشط واسع الأسنان يقلل من تكسر الشعر، ويمكنك أيضاً استخدام مشط النيم (الخشب) لفوائد طبية.

قص الشعر بانتظام

ويعتبر التشذيب جزءاً مهماً من العناية بالشعر. فالتشذيب ليس قص الشعر بل هو تقطيع الشعر للتخلص من الأطراف المتقصفة.

كما أن التشذيب بانتظام خلال 6-8 أشهر يعزز نمو الشعر بشكل أسرع.