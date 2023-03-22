سوق ووهان والراكون.. بيانات صينية مسربة تكشف سراً عن أصل كورونا

كشف باحثون دوليون إن البيانات المتعلقة بالأيام الأولى لجائحة كورونا، والتي نشرها علماء صينيون لفترة وجيزة على قاعدة بيانات، تقدم معلومات عن نشأة الجائحة بما في ذلك الإشارة إلى دور حيوان الراكون في انتقال فيروس كورونا إلى البشر.

ونشر باحثون دوليون مسودة تقرير بناء على تفسيرهم للبيانات أمس الاثنين وذلك بعد تسريبات لنتائجهم في وسائل الإعلام الأسبوع الماضي واجتماع مع منظمة الصحة العالمية شارك فيه علماء صينيون ودوليون، وفق ما نقلته "رويترز".

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كما ذكر الباحثون الدولين أن البيانات تضمنت تسلسلات جديدة لفيروس سارس-كوف-2 وبيانات وراثية إضافية تستند إلى عينات مأخوذة من سوق هوانان في ووهان في عام 2020.

دليل جديد

وقالوا إن التسلسلات أظهرت أن كلابا من نوع الراكون وحيوانات أخرى سريعة التأثر بفيروس كورونا كانت موجودة في السوق وربما تكون مصابة مما يوفر دليلا جديدا في سلسلة الانتقال التي وصلت في النهاية إلى البشر.

وقال التقرير "يعزز هذا مجموعة الأدلة التي تحدد سوق هونان كموقع انتشار سارس-كوف-2 وبؤرة جائحة كوفيد-19".

وقام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتحميل البيانات على قاعدة البيانات العالمية لمسببات الأمراض (جيساد) من أجل إدراجها ضمن ورقة علمية من المقرر نشرها في مجلة رئيسية.

المعلومات لم تعد متاحة

وقال تقرير الباحثين الدوليين إنه اعتبارا من 11 مارس آذار لم يعد من المتاح الوصول لتلك البيانات. وقالت قاعدة جيساد في بيان إن البيانات كانت "غير مرئية مؤقتا" أثناء تحديثها قبل عملية النشر تمشيا مع إجراء معتاد.

من جانبها، حثت منظمة الصحة العالمية الصين على نشر المزيد من المعلومات.

يذكر أن فيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول 2019 مع اشتباه كثيرين في دور سوق للحيوانات الحية في ذلك قبل أن ينتشر في جميع أنحاء العالم ويقتل ما يقرب من سبعة ملايين نسمة حتى الآن.