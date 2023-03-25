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آلام و التهاب المفاصل تعبيرية آيستوك
تعبيرية عن التهاب المفاصل

أهمها الحلويات.. إذا كنت تعاني من مشكلات بالمفاصل ابتعد عن هذه المأكولات

نصيحة من خبيرة روسية: يجب استبعاد الحلويات والبطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل الحلو من النظام الغذائي لأنها تحفز التهابات المفاصل

العربية.نت
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نصحت خبيرة تغذية روسية كل من يعاني من مشكلات في المفاصل بالامتناع عن تناول الحلويات ومنتجات الفصيلة الباذنجانية.

وبحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، أشارت الدكتورة أنجيليكا دوفال إلى أن على من يعاني من مشكلات في المفاصل استبعاد البطاطس والباذنجان والطماطم والفلفل الحلو من نظامهم الغذائي لأنها تحفز التهابات المفاصل. هذا بالإضافة إلى التخلي عن تناول الحلويات أيضا، لأنها تحفز الالتهابات في الجسم أيضا.

حلويات وسكريات
من 5
  • حلويات وسكريات
  • طبق من البطاطس المشوية
  • الباذنجان
  • الطماطم
  • الفلفل الأحمر
(5 صور)
حلويات وسكريات
حلويات وسكريات
طبق من البطاطس المشوية
طبق من البطاطس المشوية
الباذنجان
الباذنجان
الطماطم
الطماطم
الفلفل الأحمر
الفلفل الأحمر

الخبيرة الروسية قالت: "الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكربوهيدرات البسيطة، والسكر المكرر، والمعجنات والحلويات، والأطعمة المعالجة، هم أكثر عرضة للإصابة بالتهابات مختلفة، بما فيها التهاب المفاصل".

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وأضافت: "كما أن الوزن الزائد يشكل ضغطا إضافيا على المفاصل ما يؤدي إلى تدميرها. لذلك من الأفضل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة".

ووفقا لخبيرة التغذية الروسية، يجب للحفاظ على صحة المفاصل إضافة منتجات غذائية غنية بالكولاجين للنظام الغذائي. كما يجب تناول أسماك دهنية مرتين على الأقل في الأسبوع. كما أن الخضروات الطازجة هي أفضل مصدر للكالسيوم العضوي الذي يغذي المفاصل.

واختتمت بالقول إن المنتجات المضادة للالتهابات والبكتيريا هي الزنجبيل والكركم. لذلك فإن استخدامها في النظام الغذائي يخفض من مستوى الالتهابات.

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