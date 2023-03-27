إذا كنتم من عشاق الفراولة.. إياكم وهذا الفيديو!

لا شك في أن الفراولة أحد أهم الفواكه الصيفية التي يتهافت عليها الناس لشرائها في الفصل الحار، وذلك لطعمها الرائع، لكن هل خطر على بال أحد ما تحوية الفاكهة الحمراء من جراثيم قد تغير وجهة نظر حتى عشاقها فيها؟

فقد أوضح الطبيب ربيع فضل الله في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع انستغرام، ما تحمله الفاكهة الجميلة من بكتيريا.

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واستخدم الطبيب ميكروسكوبا أبرز الحشرات الدقيقة التي تختبؤ بداخل كل حبة، مؤكداً على أن تلك الحشرات لا ترى بالعين المجردة.

كما نصح المتابعين بتركها في الماء لبضع دقائق قبل تصفيتها منه جيدا.

فوائد لا تحصى

يشار إلى أن للفراولة فوائد عدة، إذ أن 5 حبات كبيرة تحتوي على ما يقرب من 100٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، والذي بدوره ضروري لإفراز الكولاجين، مما يساعد على الحفاظ على البشرة ناعمة ونضرة، إضافة إلى مادة البوليفينول (مضادات الأكسدة)، مما يساعد البشرة على أن تبدو أكثر إشراقا وشبابا وتساعد على تهدئة حب ​​الشباب.

كما تعد مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة الآثار السلبية للصوديوم.

وتحتوي الفراولة أيضا على نوع من الفلافونويد يسمى "الأنثوسيانين"، يساعد في انخفاض ضغط الدم.

كذلك وجدت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أنه فيما إذا كان بإمكانك تناول كوب من الفراولة فقط كل أسبوع، فإنك بهذا تتجنب خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

يذكر أن الفيديو المنشور قد لاقى مئات المشاركات، وسط تعليقات متفاجئة مما تحمله حبة الفراولة الجميلة بين ثناياها من سموم قاتلة إن لم تغسل جيداً.