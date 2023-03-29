دولة تتستر على تفشي فيروس فتاك فيها.. ومنظمة الصحة تعلّق
الصحة العالمية تحث غينيا الاستوائية على الإبلاغ عن حالات ماربورغ إضافية
قال مدير منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن المنظمة على دراية بوجود حالات إصابة إضافية بفيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية وحث حكومة البلاد على الإبلاغ عنها بشكل رسمي.
وأفادت المنظمة بأن مرض فيروس ماربورغ عبارة عن حمى نزفية فيروسية يصل معدل الوفيات جراءها إلى 88%.
ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذي يحوي آثار دم والإسهال. وليس هناك لقاحات أو مضادات فيروسية معتمدة لعلاجه.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن حالات الإصابة في غينيا الاستوائية: "لا يزال عدد الحالات المسجلة رسمياً تسع حالات مع سبع وفيات في ثلاث مقاطعات. ولأنه يفصل بين هذه المقاطعات الثلاث 150 كيلومتراً، فهذا يشير إلى انتشار أوسع للفيروس".
وأضاف: "منظمة الصحة العالمية على علم بوجود حالات إصابة إضافية وطالبنا الحكومة بأن تبلغ المنظمة رسمياً بتلك الحالات".
وأردف تيدروس أن ثمة تفشيا أيضاً للفيروس في تنزانيا حيث أبلغت السلطات عن ثماني إصابات في منطقة واحدة، بينهم خمس وفيات.
وقالت المنظمة إنها تعمل مع السلطات وشركات تصنيع اللقاحات على تنظيم تجارب في الدول المتضررة.
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