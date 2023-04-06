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تعبيرية - أطعمة صحية
تعبيرية

للحفاظ على صحتك في رمضان.. نصائح ثمينة للإفطار والسحور

إرشادات وزارة الصحة المصرية تضمنت ضرورة الحرص على تناول 8 أكواب من المياه ما بين الإفطار والسحور

القاهرة- العربية.نت
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يقع كثير من الناس في حيرة من أمرهم خلال شهر رمضان بين ما يجب تناوله وما يجب الابتعاد عنه حتى ينعموا بصوم آمن وصحة أفضل.

لذا، توجه وزارة الصحة المصرية بعض الإرشادات من خلال صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لتعم الفائدة على الجميع.

مياه
من 4
  • مياه
  • أطعمة
  • سلطة
  • تمر
(4 صور)
مياه
مياه
أطعمة
أطعمة
سلطة
سلطة
تمر
تمر
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وتنصح الصحة المصرية الصائمين بضرورة تناول 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لحماية الجسم من الجفاف.

كما توصي بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية كالدهون الصحية الطبيعية على قدر احتياج الجسم وهي متوفرة في المكسرات بأنواعها، وتناول اللحوم والأسماك والبقوليات والبيض، والخضروات والفواكه الطبيعية، فضلاً عن الحبوب الكاملة ومنتجاتها.

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وفي نصيحة أخرى، أكدت على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالمياه كالحساء والسلطة الخضراء التي تحتوي على الطماطم والخيار للوقاية من الجفاف.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر على الإفطار، والبدء بثلاث تمرات لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تضفي الشعور بالشبع.

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