حذار من النوم على الأرض.. استشر طبيبك أولا

يعتقد الكثيرون أن النوم على الأرض يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الظهر والوقوف، على الرغم من أن الدراسات العلمية لم تثبت ذلك، بل ربما لا يكون النوم على الأرض مثاليًا للأشخاص، الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أو محدودية الحركة. وفي كل الأحوال، ينبغي استشارة طبيب لتحديد ما إذا النوم على الأرض ليلًا أفضل أو أنه سيساعد في تحسين وضعية الظهر أو تخفيف آلامه.

بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Boldsky، إنه من الشائع جدًا في بعض الثقافات النوم على الأرض بدلاً من النوم على السرير، على الرغم من أنه لم يتم إجراء أي بحث علمي حتى الآن حول الفوائد أو الآثار الجانبية المحتملة للنوم على الأرض.

فوائد النوم على الأرض

مادة اعلانية

1. آلام الظهر

يزعم البعض أن النوم على الأرض سيخفف آلام الظهر، على الرغم من قلة الأبحاث التي تشير إلى أن القيام بذلك سيساعد. في المقابل، تشير العديد من الدراسات إلى أن المراتب متوسطة الصلابة تزيد من نوعية وراحة النوم، كما تُحسن استقامة العمود الفقري. من المحتمل أن يكون للدعم القوي الذي يقدمه النوم على الأرض للعمود الفقري تأثير مماثل.





2. استقامة العمود الفقري

تشير الدلائل الرصدية إلى أن نعومة الأرضية يمكن أن تُحسن وضعية العمود الفقري، إذ يمكن أن تسمح الأسطح الناعمة للعمود الفقري بالانحناء بينما توفر الأسطح الصلبة الدعم اللازم لجعله مستقيمًا. لكن يجب استشارة طبيب في حالة المعاناة من اضطرابات العمود الفقري مثل الجنف أو الحداب قبل النوم على الأرض.

الآثار الجانبية السلبية

1. ردود الفعل التحسسية

غالبًا ما يتراكم الغبار والأوساخ على الأرضيات أكثر من الأسطح الأخرى في المنزل، خاصة إذا كان يتم استخدام السجاد أو الموكيت، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف والحكة واحمرار العينين والصفير والسعال.

2. زيادة آلام الظهر

بحسب بعض التقارير، فإن النوم على الأرض يخفف آلام الظهر. من ناحية أخرى، تشير تقارير أخرى أن للنوم على الأرض تأثيرًا معاكسًا لأن السطح الصلب يجعل من الصعب على العمود الفقري الحفاظ على منحنى طبيعي.

3. زيادة خطر التعرض للبرد

خلال فصل الصيف، يمكن أن يمنح النوم على أرضية باردة شعورًا جيدًا، ولكن خلال فصل الشتاء، يمكن للأرض الباردة أن تقلل حرارة الجسم بسرعة، مما يؤدي إلى الشعور بالبرودة أكثر من المعتاد.

موانع النوم على الأرض

في بعض الحالات، يمكن ألا يكون النوم على الأرض آمنًا لشخص ما، مثل الشخص الذي يشعر بالبرد بسهولة أو شخص لديه قدرة محدودة على الحركة أو كبار السن.

المرأة الحامل

يعتبر النوم على الأرض أثناء الحمل آمنًا بشكل عام. تشعر العديد من النساء الحوامل براحة أكبر عند النوم على الأرض. ولكن من المهم استشارة الطبيب قبل النوم على الأرض أثناء الحمل.