الصين تسجل أول وفاة بشرية بمتحور جديد من إنفلونزا الطيور
الصحة العالمية: المرأة (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا "إتش3 إن8"، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت منظمة الصحة العالمية إن امرأة صينية أصبحت أول حالة وفاة بشرية من نوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.
وذكرت المنظمة في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن المرأة (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا "إتش3 إن8"، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور.
مادة اعلانية
وكانت الحالتان الأخريان في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.
كان مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.
وقالت منظمة الصحة إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الولايات المتحدة تدرس وضع قوانين تنظم أدوات الذكاء الاصطناعيأميركا تطلب مساهمات لإعداد تصور حول أنظمة خاصة بالذكاء الصناعي اقتصاد
-
فحص سهل وغير مُكلف لمرضى السكري على الهواتف الذكية!80 % من المصابين بداء السكري لا يتم تشخيصهم حتى يتطور الأمر إلى مشكلات أكثر خطورة صحة
-
ماركة صينية تتصدر السيارات الأكثر ترخيصا في مصرماركة شيفروليه 970 في المركز الثاني وماركة نيسان 812 الثالث قصص اقتصادية
-
حذاء جوردان من نهائي دوري السلة الأميركي يباع بمبلغ خياليجوردان كان أهدى الحذاء لأحد الأطفال في يوتا بعد عثوره على سترته الضائعة الأخيرة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية