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اتش 3 ان 8 - انفلونزا الطيور - آيستوك
تعبيرية

الصين تسجل أول وفاة بشرية بمتحور جديد من إنفلونزا الطيور

الصحة العالمية: المرأة (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا "إتش3 إن8"، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور

العربية.نت، رويترز
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قالت منظمة الصحة العالمية إن امرأة صينية أصبحت أول حالة وفاة بشرية من نوع من إنفلونزا الطيور تندر الإصابة به بين البشر، لكن السلالة لم تنتشر فيما يبدو بين السكان.

وذكرت المنظمة في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن المرأة (56 عاما) من إقليم قوانغدونغ هي الحالة الثالثة المعروف إصابتها بإنفلونزا "إتش3 إن8"، وهي نوع فرعي من إنفلونزا الطيور.

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وكانت الحالتان الأخريان في الصين أيضا وجرى تسجيلهما العام الماضي.

كان مركز قوانغدونغ الإقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلن حالة الإصابة الثالثة في أواخر الشهر الماضي، لكنه لم يذكر تفاصيل حول وفاة المرأة.

وقالت منظمة الصحة إن المرأة كانت تعاني من عدة أمراض وكانت تتعامل كثيرا مع الطيور الحية.

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