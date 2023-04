فوائد صحية للعطلات تنطبق على هذا النوع من الدوام!

مع استكشاف العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم لتنفيذ أسبوع العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، يبدو أن البحث الجديد في الفوائد الصحية المرتبطة بالعطلة يدعم التحرك في هذا الاتجاه، فبحسب ما نشره موقع "New Atlas" نقلًا عن دورية International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity، كشفت فترات العمل عن بُعد خلال جائحة كوفيد-19 أن مكان العمل المرن هو واقع ممكن مما أعاد إثارة النقاش حول تطبيق أسبوع عمل لمدة أربعة أيام.

وقت فراغ قليل للغاية

إن يوم العمل المعتاد للموظف البالغ هو حوالي نصف ساعات استيقاظه، ويجب أيضًا مراعاة المهام المتعلقة قبل العمل وبعده، مثل ارتداء الملابس وتجهيز الغداء والتنقل من العمل وإليه، ثم إن هناك وقتا يتم قضاؤه في القيام بالأعمال المنزلية وحضور المواعيد والنوم، ولا تترك هذه الأنشطة مجالًا صغيرًا لقضاء وقت الفراغ.

حديثًا، درس باحثون من جامعة سازرن أستراليا كيف تؤثر الإجازة على صحة الشخص ويقولون إن النتائج التي توصلوا إليها تنطبق على نموذج أسبوع العمل لمدة أربعة أيام.

نموذج 100-80-100

تتبع معظم أسابيع العمل التي تستغرق أربعة أيام نموذج 100-80-100، حيث يتلقى الموظفون 100% من رواتبهم مقابل 80% من الوقت مقابل إنتاجية بنسبة 100%، بمعنى آخر، يقومون بنفس القدر من العمل بنفس الأجر والمزايا في أربعة أيام بدلاً من خمسة، ويجادل المدافعون عن هذا النظام بأن أربعة أيام في الأسبوع تزيد من إنتاجية الموظفين ورضاهم.

قبل وأثناء وبعد الإجازات

في الدراسة الحالية، استخدم الباحثون بيانات من دراسة الإيقاعات السنوية في نمط حياة وصحة البالغين ARIA، والتي جمعت سلوكيات الحركة اليومية على مدار 24 ساعة لـ 308 من البالغين الأستراليين على مدى 13 شهرًا، استخدموا البيانات للنظر في التغييرات الموضوعية في سلوكيات حركة المشاركين قبل وأثناء وبعد الإجازات، وهو أمر لم تفعله الدراسات السابقة.

خلال فترة 13 شهرًا، أخذ المشاركون في المتوسط إجازتين أو ثلاث إجازات، كل منها حوالي 12 يومًا، كان النوع الأكثر شيوعًا من الإجازات هو "الاستجمام في الهواء الطلق" 35%، يليه "المناسبات العائلية والاجتماعية" 31%، ثم "الراحة والاسترخاء" 17% و"الأنشطة غير الترفيهية" 17%، والتي تضمنت رعاية الآخرين أو إجراء تجديدات في المنزل.

سلوكيات صحية

وتوصلت الدراسة إلى أنه عندما يقضي الأشخاص عطلة، فإنهم يظهرون سلوكيات صحية. يمارس المصطافون 13% نشاطًا بدنيًا متوسطًا إلى قويًا كل يوم، وهو ما يعادل خمس دقائق إضافية في اليوم. كانوا مستقرين بنسبة 5% ما يعادل 29 دقيقة أقل كل يوم، وناموا 4% أكثر بحوالي 21 دقيقة إضافية. وكانت التغييرات أكثر وضوحًا مع إجازات من أربعة أيام إلى أسبوعين.

الجدول الزمني المعتاد

ويقول الباحثون: "عندما يذهب الأشخاص في عطلة، فإنهم يغيرون مسؤولياتهم اليومية لأنهم غير مقيدين بجدولهم الزمني المعتاد، ومن المثير للاهتمام، أن حجم هذه التغييرات زاد تماشيًا مع طول العطلة - لذلك كلما طالت العطلة، كانت الفوائد الصحية أفضل"، موضحين أن وقت النوم الإضافي مهم بشكل خاص للصحة.

فوائد متعددة

وأضاف الباحثون أن "دقائق النوم الإضافية في الإجازة يمكن أن يكون لها مجموعة من الآثار الإيجابية على الصحة الجسدية والعقلية، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد النوم الجيد في تحسين الحالة المزاجية والوظائف الإدراكية والإنتاجية، كما يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمجموعة من الحالات الصحية، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب".

بيانات من 6 دول

وتتوافق بيانات الدراسة الأسترالية مع نتائج دراسة أجرتها مجموعة 4 Day Week Global، غير الربحية والتي يشار إليها اختصارًا بـ4DWG ، في عام 2022 على مدى ستة أشهر في أيرلندا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا.

وأظهرت بيانات من تجربة المملكة المتحدة أن 71% من العمال قد قللوا من مستويات الإرهاق، وتحسن بنسبة 43% في الصحة العقلية وأفاد 73% بشعورهم بارتياح أكبر للكيفية التي يقضون بها وقتهم.

إرهاق وتعقيدات أقل

وأظهرت تجارب الولايات المتحدة وأيرلندا زيادة في الإيرادات بنسبة 8% خلال الفترة التجريبية وزيادة بنسبة 12% في الموظفين الجدد؛ وأفاد 67% من الموظفين بانخفاض الشعور بالإرهاق وأكد 41% شعورهم بانخفاض تعقيد العمل على الرغم من العمل لأيام أقل.