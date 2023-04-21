إليك 6 نصائح حتى لا يزيد وزنك خلال عيد الفطر

مع استقبال عيد الفطر السعيد، وتوديع شهر الصيام، قد نتعرض لبعض المشاكل الخاصة بالطعام وتنظيم الوجبات وتحديد الكميات التي نتناولها في كل وجبة، خاصة مع وجود أشكال وألوان من حلوى العيد اللذيذة. وقد تنسينا الفرحة بالعيد وتجمعاتنا مع الأهل والأصدقاء أننا قد نكتسب بعض الوزن الزائد في أيام قليلة.

كما قد يتناسى البعض ما يمكن أن تسبببه تلك الأطعمة والحلوى من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم، ما يعزز إمكانية الإصابة بالأمراض القلبية.

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وقد قدم خبراء التغذية من خلال موقع everydayhealth روشتة صحية تشمل الأساليب الصحية للحفاظ على صحة الجسم والتخلص من الوزن الزائد، وتتمثل في 5 نقاط:

1- تناول الطعام ببطء

إن تناول الطعام ومضغه ببطء يعطينا الفرصة للاستمتاع بوجباتنا، وكذلك يمنحنا إشارات أفضل للشعور بالشبع.

2- حافظ على رطوبة الجسم

توصلت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين شربوا كوبين من الماء قبل الوجبة فقدوا وزنًا أكبر من الأشخاص الذين لم يشربوا الماء قبل الوجبات. فتناول الماء يجعلك تشعر بالشبع سريعا، مما يجعلك تأكل أقل أثناء الوجبة.

3- أهمية وجبة الفطور

وجبة الفطور هامة جدا، وحاول أن تستهدف تناول من 15 إلى 25 غرامًا من البروتين في وجبة الفطور بصفة يومية، حيث يتم هضم البروتين ببطء ما يثبط هرمونات الجوع، وذلك يساعدك على الشعور بالشبع لمدة طويلة. وحاول أن تدمج الأطعمة البروتينية مع الألياف والدهون الصحية، مثل بيضتين مع الخبز المحمص من القمح الكامل والأفوكادو.

4- تناول البروتين فى كل الوجبات

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين فى كل وجباتك، خاصة وجبة الإفطار، على التخلص من الوزن الزائد، حيث إن البروتين يبطئ عملية الهضم ويؤثر بشكل إيجابي على هرمونات الجوع. وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين الكينوا، والفول، والبذور، والمكسرات، والبيض، والزبادى، والجبن.

5- ابتعد عن هذه الأطعمة

يقيس مؤشر نسبة السكر في الدم مدى سرعة ارتفاع السكر في الدم بعد تناول طعام يحتوي على الكربوهيدرات. وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل البطاطس والخبز الأبيض، خاصة عند تناولها بمفردها، سيؤدى إلى زيادة فى نسبة السكر فى الدم، يتبعها انخفاض سريع، وهذا يجعلك تشعر بالجوع والرغبة فى المزيد من الطعام.

6- جرب الفاكهة في وقت الحلوى

إن الفواكه منخفضة السعرات الحرارية وتحمل أطنانًا من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والألياف. ولا شك أن استبدال قطعة الحلوى بفاكهة سيعود بكثير من النفع على جسمك وصحتك.