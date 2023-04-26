مفاجأة صادمة.. اضطراب شائع للنوم قد يؤدي للتدهور المعرفي!

وجدت دراسة جديدة أن انقطاع النفس الانسدادي النومي مرتبط بالتدهور المعرفي. وبحسب البحث الذي نُشر في مجلة Frontiers in Sleep، شرحت "مؤسسة الرئة" البريطانية، التي قدمت إحصاءات عن انقطاع التنفس أثناء النوم، طبيعة الحالة.

وأوضحت أن "انقطاع النفس الانسدادي النومي obstructive sleep apnea (OSA) هو حالة تنفسية مرتبطة بالنوم". وتؤدي الحالة إلى "توقف مؤقت متكرر للتنفس بسبب ضيق أو إغلاق مجرى الهواء العلوي أثناء النوم".

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وأضافت المنظمة الخيرية أن "الأعراض الأساسية لانقطاع النفس الانسدادي النومي تشمل النعاس المفرط أثناء النهار والشخير".

وشمل مشروع البحث 27 رجلا، تتراوح أعمارهم بين 35 و70 عاما، لديهم تشخيص جديد لانقطاع النفس الانسدادي النومي الخفيف إلى الحاد - ولم يصاحبهم أي مرض.

وقالت إيفانا روزنزويغ، طبيبة الأمراض النفسية والعصبية، من "كينغز كوليدج لندن"، إن الرجال الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي "يظهرون ضعفا في الأداء التنفيذي والذاكرة المكانية البصرية وعجزا في اليقظة". وأضافت أنه يمكن أن تشمل المشكلات الإضافية "الاهتمام المستمر والسيطرة الحركية والنفسية".

وفي البحث الجديد، الذي شاركت في إعداده، أشارت روزنزويغ إلى أن "معظم حالات العجز هذه كانت تُعزى سابقا إلى الاعتلالات المشتركة. أظهرنا، لأول مرة، أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يمكن أن يسبب عجزا كبيرا في الإدراك الاجتماعي".

وتشير الأمراض المصاحبة إلى حالات صحية أو أمراض أخرى قد تكون مرتبطة أو لا ترتبط بانقطاع النفس الانسدادي النومي. وسبعة رجال آخرين (متطابقين مع العمر، ومؤشر كتلة الجسم، والتعليم لمجموعة الاختبار)، الذين لم يكن لديهم OSA، كانوا جزءًا من المجموعة الضابطة.

وفي الاختبارات المعرفية، سجل الرجال المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي درجات أقل من مجموعة التحكم في العديد من الفئات. وسجل الرجال الذين لديهم OSA درجات أقل في الاهتمام المستمر، والأداء التنفيذي، وذاكرة التعرف البصري قصيرة المدى، والاعتراف الاجتماعي والعاطفي.

ونظرا لعدم وجود حالات صحية أخرى للمشاركين، والتي تعتبر "نادرة" للأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، فقد يكون التدهور المعرفي مرتبطا باضطراب النوم.

وفي السابق، كان هذا التدهور العقلي يُعزى إلى حالات أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 2.

وذكر الباحثون: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن العمليات المتميزة التي يحركها انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) قد تكون كافية للتغيرات المعرفية لتحدث مبكرا في منتصف العمر، في الأفراد الأصحاء. وإحدى النظريات، التي طرحها فريق البحث، هي أن اضطراب النوم يتداخل مع كمية الأكسجين التي تصل إلى خلايا الدماغ".

وربط OSA أيضا بالتغيرات التي تطرأ على تدفق الدم في الدماغ والالتهابات والنوم المتقطع.

وأضافت روزنزويغ: "هذا التفاعل المعقد لا يزال غير مفهوم جيدا، ولكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تغييرات هيكلية وتشريح عصبي واسع النطاق في الدماغ".

ومع ذلك، هناك ارتباط بـ "العجز الوظيفي الإدراكي والعاطفي".