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التين المجفف
التين المجفف

5 فوائد مذهلة لتناول التين.. سواء طازج أو مجفف

العربية.نت - جمال نازي
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يتميز التين بشكله وطعمه الحلو الفريد من نوعه، ويمكن حفظ التين المجفف ويدوم لفترة أطول بكثير من شكله الطازج والقابل للتلف.

موقع شبكة NDTV التلفزيونية الهندية أكد أنه إلى جانب المذاق الرائع، توفر فاكهة التين سواء طازجة أو مجففة العديد من الفوائد الصحية.

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تقول اختصاصية التغذية لوفنيت باترا إن "التين هو نبات صغير كمثري أو مزهر على شكل جرس ينتمي إلى عائلة التوت. التين له فوائد عديدة للجسم بالكامل مما يجعله إضافة رائعة لنظام غذائي صحي"، مشيرة إلى أن هناك 5 فوائد أساسية للتين، وهي كما يلي:

1. الألياف

يحتوي التين على الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين البراز وإضافة كميات كبيرة منه، وتقليل الإمساك، ويكون بمثابة مادة حيوية - أو مصدر غذاء للبكتيريا الصحية التي تسكن الأمعاء.

2. أحماض مهمة

يساعد التين في خفض الإجهاد التأكسدي ومستوى السكر في الدم. يحتوي التين على أحماض الأبسيسيك والماليك والكلوروجينيك، وهي مركبات رئيسية تساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

التين
التين

3. معادن أساسية

يعد من الفواكه الغنية بالكالسيوم والفوسفور لذا فهو يعزز تكوين العظام ومحفزات إعادة نمو العظام.

4. البوتاسيوم

يعتبر البوتاسيوم معدنًا حيويًا لأنه يساعد الجسم في السيطرة على ضغط الدم، كما أنه يسهل دحض الآثار السلبية للصوديوم. يساعد البوتاسيوم الموجود في التين على تحفيز عمل العضلات والأعصاب ويوازن السوائل في الجسم ويحافظ على التوازن الكهربائي.

5. فيتامينات ومضادات أكسدة

يشتمل التين على ثروة من المغذيات مثل فيتامين C و Eو A ومضادات الأكسدة القوية والمفيدة للغاية لتغذية الجلد وتجديد خلايا الجلد.

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