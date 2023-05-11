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الوقاية من البعوض
"تعبيرية"

لن تصدق.. الصابون يجذب البعوض!

دبي - العربية.نت
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لن تصدق هذه الدراسة أبداً، خصوصا إذا ما كنت ممن لديهم رعب الحشرات.

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فقد أشار باحثون إلى أن أولئك الذين يجذبون البعوض بشدة بسبب عدم استحمامهم، هم الأكثر حظا لأن تختارهم العلامات التجارية للصابون.

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الصابون يجعل البشر أكثر جاذبية للبعوض

ووجدت دراسة جديدة أن الصابون يمكن أن يجعل البشر أكثر جاذبية للبعوض، لأنه عندما لا يتغذى على الدم فإنه يكمل تناول السكر بالرحيق.

وقد تبدو رغوة الصابون استراتيجية معقولة لتفادي البعوض على أساس أنه إذا لم يتمكنوا من شم رائحتك، فلن يتمكنوا من لدغك، وفقا لـ"الغارديان".

مع ذلك، تشير إحدى النتائج إلى أنه بدلاً من مساعدتك في الوصول إلى وضع التخفي، يمكن أن تجعلك العطور المصنوعة من الصابون هدفا أكثر جاذبية، حيث يفضل البعوض رائحة المتطوعين الذين اغتسلوا بثلاثة من أصل أربعة ماركات صابون شهيرة تم اختبارها.

ماذا عن تأثيرات الصابون؟

وقال العلماء الذين أجروا البحث إن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.

في حين كشف كليمان فينوغر، الذي قاد العمل في معهد فيرجينيا الأميركي، أن الأمر سيكون أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معا.

مع ذلك، أشارت الدراسة أيضا إلى أن تأثيرات الصابون تختلف نوعا بين الأشخاص، ربما بسبب التفاعلات بين الصابون ورائحة كل شخص.

كما أضاف فينوغر أن الشخص الذي يكون جذابا للبعوض عندما لا يتم غسله يمكن أن يصبح أكثر جاذبية باستخدام صابون واحد، ثم يصبح طاردا للبعوض بصابون آخر.

إلى ذلك، خلص العلماء إلى أن اختيار الصابون يمكن أن يفسر جزئيا سبب كون بعض الناس مغناطيسا للبعوض بينما لا يعض الآخرون.

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