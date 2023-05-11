"لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية".. خبر سار عن جدري القردة

في خبر سار، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة (إمبوكس) لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.
وصرح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، الخميس، بأن لجنة خبراء بمنظمته توصلت إلى أن التراجع الكبير في عدد الحالات خلال الشهور الأخيرة، بنحو 90% أقل في عدد الحالات خلال الشهور الثلاثة الماضية، يشير إلى أن المرض لم يعد يمثل خطورة كبيرة، وفق أسوشييتد برس.
أكثر من 100 دولة
يذكر أنه كان هناك انخفاض كبير في عدد الحالات خلال الشهور الأخيرة.
وفي البداية، أثار التفشي ارتباك الخبراء عندما انتشر المرض المرتبط بالجدري في أكثر من 100 دولة العام الماضي.
مرض نادر.. وهذه أعراضه
يشار إلى أن جدري القردة مرض نادر يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس.
وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحاً جلدياً يشبه الجدري على اليدين والوجه.
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