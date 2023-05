احذر.. الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على ارتفاع وانخفاض ضغط الدم

تشعر الهيئات الصحية في العديد من بلدان العالم، ومن بينها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، بالقلق من أن الكثيرين لا يفعلون ما يكفي للسيطرة والتعامل مع حالات ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما نشره موقع USA Today.

وحذرت نشرة توعية صادرة عن CDC من أنه "كلما ارتفعت مستويات ضغط الدم، زادت مخاطر تعرض المريض لمشاكل صحية أخرى، مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية". ومن بين العديد من الطرق، التي أثبتت جدواها للتعامل مع مشاكل ضغط الدم، يحتل الترطيب المحسن مكانة عالية في القائمة.

خفض ضغط الدم

في حين أن شرب الماء لا يخفض على الفور ارتفاع ضغط الدم، إلا أنه يمكن أن يحدث فرقًا. لأن الماء يشكل حوالي 73٪ من قلب الإنسان، فإن البقاء رطبًا يلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم. كما ثبت أن الجفاف يتسبب في ارتفاع مستويات الصوديوم في الدم عن المعدل الطبيعي وهو ما يؤدي إلى رفع ضغط الدم. وأظهرت دراسة، نشرت عام 2019 في دورية جمعية القلب الأميركية، أن شرب المياه الغنية بالمعادن يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في خفض ضغط الدم.

مشاكل انخفاض الضغط

لكن لا تقتصر عوامل خطر ضغط الدم على الوصول إلى مستويات شديدة الارتفاع. تقول شالين راو، طبيبة القلب في مستشفى لانغون بجامعة نيويورك: "تعتمد جميع أعضاء جسم الإنسان على تدفق الدم بشكل جيد. لذا، فإنه لا ينبغي أن يكون ضغط الدم مرتفعًا جدًا، ولا منخفضًا جدًا ولكن مناسبًا تمامًا"، لأن انخفاض ضغط الدم يمثل مشكلة أيضًا.

دوار وإغماء

ويوضح جون وايت، كبير المسؤولين الطبيين في WebMD ومؤلف كتاب "Take Control of Your Heart Disease Risk"، أن "ضغط الدم يرتبط بحجم الدم"، موضحًا أنه إذا كان الشخص مصابًا بالجفاف، فربما "يؤدي ذلك إلى انخفاض حجم الدم مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، ومع انخفاض ضغط الدم، يجب أن يرتفع معدل ضربات القلب لتوصيل المزيد من الدم إلى الأعضاء".

ولأن الدم يتكون من حوالي 90٪ من الماء، وفقًا لدكتورة راو، فإنه "إذا لم يكن بالجسم ما يكفي من الماء، فإن حجم الدم لا يكفي للقيام بالمهمة المطلوبة لتغذية الجسم"، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالدوار أو الإغماء.

علاج بالماء

إن الخبر السار هو أن الأبحاث تظهر أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم قادرون على زيادته (وتقليل الإصابة بحالات الدوار) ببساطة عن طريق شرب المزيد من الماء. تقول ماليسا وود، المديرة المساعدة لأمراض القلب في مستشفى ماساتشوستس العام: "يمكن إدارة انخفاض ضغط الدم عن طريق شرب كميات مناسبة من الماء واتباع الملصقات على أدوية ضغط الدم".

الكمية المناسبة لمرضى ضغط الدم

تحذر CDC من أن الكثير من الناس لا يحصلون على كمية كافية من الماء ولديهم العديد من الاقتراحات لزيادة كمية الماء التي يحصلون عليها. يتضمن ذلك ملء كوب أو زجاجة وتكون في متناول اليد دائمًا، وتفضيل اختيار الماء على المشروبات السكرية والصودا وغسل الطعام بالماء في وقت الوجبة.

ولأن الشخص يفقد المزيد من الماء عندما يتعرق، فمن الضروري أن يضع في اعتباره الترطيب كلما ارتفعت درجة الحرارة. ينصح دكتور سكوت داوسون، طبيب قلب في مجموعة إنسبيرا ميديكال جروب لأمراض القلب: "مع دخول الأشهر الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، من المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم أن يحدوا من استهلاك الكافيين وأن يشربوا المزيد من الماء".

ترجح دكتورة راو أن "الكمية المعقولة من السوائل لمن يتمتعون بقلوب وكلى صحية يمكن أن تكون من 2.5 إلى 3.5 لتر في اليوم"، ولكن يجب على كل مريض مناقشة الكمية المناسبة وأفضل المعايير التي يمكن اتباعها بناءً على المخاطر.