فيتامين C نعمة لبشرتك.. تعرفي على فوائده و3 طرق للاستفادة منه

إذا كنت ترغبين في التخلص من بشرة باهتة والحصول على بشرة أكثر إشراقًا، يمكنك اتباع إحدى ثلاث طرق لاستخدام فيتامين C وتفتيح البشرة، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Health Shots.

إن فيتامين C هو عنصر غذائي مفيد لبشرتك، في حين أن هناك العديد من منتجات ومكونات العناية بالبشرة المتاحة، يبدو أن فيتامين C هو المفضل لدى جميع عشاق العناية بالبشرة. وسواء لإعطاء البشرة توهجًا طبيعيًا أو تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يمكن أن يعمل فيتامين C بشكل فعال، وفقًا لما ذكره خبير التغذية والعناية بالبشرة رراجيش باكشي.

فوائد فيتامين C للبشرة

يقول باكشي إن "فيتامين C، المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو مكون سحري للبشرة. إنه عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء ومضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة الضارة التي تلحق الضرر بالجلد عندما يتعرض لمصادر خارجية مثل تلوث الهواء"، موضحًا ما يلي:

1. يعمل على تفتيح البشرة وتحسين مظهرها العام بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ومقاومة الشيخوخة ومقاومة التصبغ.

2. يُحسن فيتامين C نسيج البشرة ويوفر الحماية من أشعة الشمس. كما يساعد في تقليل الاحمرار والطفح الجلدي وتهدئة البشرة المتأثرة بأشعة الشمس.

3. يشتهر فيتامين C أيضًا بفوائده المضادة للشيخوخة. يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم.

4. ينتج فرط التصبغ عن زيادة إنتاج الميلانين، ولا يعد ضارًا، لكنه يمكن أن يسبب ظهور بقع داكنة على البشرة. يمكن تقليل البقع الداكنة باستخدام فيتامين C لأنه يساعد على تثبيط تكوين الميلانين.

5. يمكن لشمس الصيف أن تصيب البشرة بالجفاف، لكن استخدام فيتامين C يمكن أن يساعد في إبقائها رطبة. يقلل من جفاف الجلد ويحبس الرطوبة في البشرة.

6. يحفز فيتامين C موضعيًا إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة، مما يجعلها مشدودة ونضرة.

7. ونظرًا لخصائص فيتامين C المضادة للالتهابات، فإنه يساعد في تخفيف الالتهاب والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى، مثل حب الشباب.

3 استخدامات للعناية بالبشرة

يقول باكشي إن "أسهل مصادر فيتامين C هي الفواكه والخضراوات، لكنها ليست الطريقة الوحيدة للاستمتاع بفوائده الرائعة للبشرة. عند إضافته إلى منتجات العناية بالبشرة، من المعروف أن له تأثيرًا كبيرًا على صحة الجلد لأنه يكون أكثر فعالية عند استخدامه منه عند استهلاكه"، ناصحًا بما يلي:

1. بودرة فيتامين C

إن أفضل جزء من مسحوق فيتامين C هو أنه يمكن إضافته إلى روتين العناية بالبشرة بعدة طرق:

• يتم خلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق فيتامين C وملعقة كبيرة من زيت اللوز في وعاء ثم يضاف الماء لعمل عجينة ناعمة تستخدم كقناع للوجه.

• يمكن أيضًا استخدام مصل فيتامين C بدلاً من الماء.

• ويترك المحلول على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.

2. مصل فيتامين C

في حين أن مسحوق فيتامين C هو أقوى من مصل فيتامين C، لكن لا يزال بالإمكان تجربة استخدام السيروم للحصول على مزايا إضافية، كما يلي:

• يتم خلط ملعقتين كبيرتين من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من جل الصبار. وتخلط جيدا لإزالة الكتل.

• يتم سحق عدد 2 قرص من فيتامين C، ويضاف عدد 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين، وشق 1 كبسولة فيتامين E. يقلب الخليط جيداً.

• ينقل المصل إلى وعاء نظيف ويُحتفظ به في البراد لمدة يوم واحد بمجرد إذابة جميع المكونات تمامًا وخلطها جيدًا. ثم يتم تحضير المصل للاستخدام.

• في الليل، يتم تنظيف الوجه ثم يبدأ تدليكه الوجه والرقبة بالمصل برفق. لا يتم فرك المصل بشكل مفرط. ويترك المصل على البشرة حتى تمتصه. ويغسل الوجه في الصباح.

3. الأطعمة الغنية بفيتامين C

يمكن تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين C في النظام الغذائي المعتاد لمنح البشرة توهجًا صحيًا من الداخل إلى الخارج، مثل:

• الفواكه الحمضية مثل البرتقال والكيوي والليمون والغريب فروت

•الفراولة

• فلفل حلو

•طماطم

• الخضراوات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط.