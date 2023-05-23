الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم قد يحدث قريباً!

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول الأعضاء الاثنين على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.
جاء ذلك فيما كان يتحدث خلال الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وفق رويترز.
وقال جيبريسوس في كلمة للدول الأعضاء إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.
"لا يمكننا تأجيل هذا"
كما أضاف أنه "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذراً من أن الوباء القادم من المرجح "أن يحدث قريباً". وأردفك "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".
كذلك شدد على أن "التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير".
اجتماعات لـ10 أيام
يشار إلى أنه من المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر 10 أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة وعددها 194 دولة حالياً على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضاً على صياغة معاهدة أوسع نطاقاً للتعامل مع الجوائح والمقرر التصديق عليها العام المقبل.
-
احذروا تناول المحليات الصناعية.. تزيد القلق لأجيال!يلجأ الكثيرون إلى المحليات الصناعية لتفادي الاستهلاك المفرط للسكر الذي قد يؤدي إلى السمنة ومرض السكري، لكن هذه البدائل لا تقل خطورة على جسم الإنسان ... صحة
-
ميزة طال انتظارها.. واتساب يسمح بتعديل الرسائل المرسلةمنح واتساب المستخدمين واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل.وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا في تدوينة الاثنين: "حين ترتكب ... تكنولوجيا
-
أطفال العالم في خطر.. الهاتف الذكي يؤدي لمشاكل عقليةلا يعد تسليم الطفل هاتفًا ذكيًا أو جهازًا لوحيًا، في وقت مبكر من الحياة، ميزة رقمية، بل إنه يمثل جانبًا سلبيًا مظلمًا. فقد أشار استطلاع جديد مثير ... علم