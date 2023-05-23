الصحة العالمية تحذر: الوباء القادم قد يحدث قريباً!

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الدول الأعضاء الاثنين على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك فيما كان يتحدث خلال الجمعية العمومية للمنظمة بعد أسابيع من إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وفق رويترز.

مادة اعلانية

وقال جيبريسوس في كلمة للدول الأعضاء إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.

"لا يمكننا تأجيل هذا"

كما أضاف أنه "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذراً من أن الوباء القادم من المرجح "أن يحدث قريباً". وأردفك "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

كذلك شدد على أن "التزام هذا الجيل (باتفاق يتعلق بالأوبئة) أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير".

اجتماعات لـ10 أيام

يشار إلى أنه من المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر 10 أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.

وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة وعددها 194 دولة حالياً على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضاً على صياغة معاهدة أوسع نطاقاً للتعامل مع الجوائح والمقرر التصديق عليها العام المقبل.