"عمى الوجوه''.. هل هو أحد أعراض كورونا النادرة؟

يشير تقرير حالة جديد إلى أن "عمى الوجوه" أو عدم القدرة على التعرف على الوجوه قد يكون من الأعراض النادرة لفيروس كوفيد طويل المدى، بحسب ما نشره موقع "Live Science" نقلًا عن دورية "Cortex".

صلة مُحتملة

يشير تقرير حالة حديث إلى وجود صلة محتملة بين كوفيد طويل المدى ومشاكل التعرف على الوجوه الانتقائية، ولكن في الوقت الحالي، ما زال من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص بخلاف موضوع التقرير قد طوروا الحالة بعد نوبة من الإصابة بسارس-كوف-2.

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فنانة رسم بورتريه

أصيبت آني، موضوع تقرير الحالة، بأعراض تتوافق مع كوفيد-19 في مارس 2020. في شهر يونيو من العام نفسه، عندما قابلت عائلتها لأول مرة منذ ظهور مرضها، لم تستطع التعرف على وجه والدها. بصفتها فنانة بورتريه بدوام جزئي، لاحظت آني أيضًا أنها لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالوجوه في ذهنها، حيث يتعين عليها الاعتماد باستمرار على الصور المرجعية لكي تقوم بالرسم، بدلاً من التحقق منها عدة مرات كل عدة ساعات، كما اعتادت أن تفعل في السابق.

3 % من سكان العالم

إن عمى الوجوه، أو عدم القدرة على التعرف على الوجوه، هو حالة يولد بها ما يقدر بنحو 3% من سكان الأرض، ويصاب به حوالي 1 من كل 30000 نتيجة لتلف مناطق في الدماغ مخصصة لمعالجة الوجوه، مثل التلفيف المغزلي. في حالة آني، يبدو أنها أصبحت تعاني من حالة عمى الوجوه بعد إصابتها بمرض كوفيد-19. كما أبلغت آني عن معاناتها من صعوبات في التنقل في الأماكن المألوفة، مثل متجر البقالة المحلي الذي ترتاده بشكل دائم.

الأمراض المعدية

ولا تعد هذه هي المرة الأولى، التي يرتبط فيها مرض معدٍ بعمى الوجوه المكتسب. تم الإبلاغ عن حالات بعد التهاب السحايا الجرثومي الذي يسبب التهاب الدماغ والنخاع الشوكي ومرض ويبل، وهو عبارة عن عدوى بكتيرية أخرى يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي، على الرغم من أن مثل هذه الحالات تبدو نادرة.

سكتة دماغية

تم الإبلاغ عن حالة أخرى لشخص أصيب بعمى الوجوه بعد العدوى بكوفيد-19 في دراسة أجريت عام 2021 ونشرتها دورية Acta Neuropsychologia، لكنه عانى أيضًا من سكتة دماغية في النصف الأيمن، والتي ترتبط عادةً بعمى التعرف على الوجوه المكتسبة.

اختبارات لذاكرة هوية الوجه

قال جون تولر، محاضر علم النفس بجامعة سوانسي في المملكة المتحدة، والذي لم يشارك في مناظرة وعلاج حالة آني، إنه لا يوجد "سبب معروف بالنسبة لمعظم [المصابين بعمى الوجوة]".

أجرى الباحثون في كلية دارتموث في الولايات المتحدة تقييمات لفهم مشاكل آني في التعرف على الوجوه بشكل أفضل. تضمنت الفحوصات أربع اختبارات لذاكرة هوية الوجه لقياس القدرة على التعرف على وجوه المشاهير والوجوه العشوائية الجديدة وتذكرها. وبالمقارنة مع مجموعة تحكم من 10 نساء مشابهين لآني في العمر، كان أداؤها أسوأ بشكل ملحوظ في جميع الاختبارات الأربعة.

أعراض أخرى

أظهرت آني أيضًا أعراضًا أخرى لكوفيد طويل المدى، بما يشمل التعب وضبابية الدماغ. ولكن من غير المرجح أن تكون أعراض عدم القدرة على التعرف على الوجوه ناتجة عن التدهور العام في الوظيفة الإدراكية. يبدو أن ضعفها خاص للغاية بالتعرف على الوجه؛ أظهرت الاختبارات الإضافية أنه تم تجنيب قدرتها على اكتشاف الوجوه وإدراك هوية الوجه والتعرف على الأشياء والمشاهد (مثل المنازل والمشاهد الطبيعية) والاحتفاظ بالذكريات غير المرئية.

قصور انتقائي شديد التحديد

وقالت ماري-لويز كيسيلر، الباحثة الرئيسية في دراسة الحالة من كلية دارتموث: "ليس من المستغرب بالضرورة أن يؤدي المرض الذي له مثل هذا التأثير العميق على الدماغ إلى إعاقات. ما هو مثير للاهتمام حقًا هو أنه ضعف انتقائي وشديد التحديد".

حتى في الحالات الخفيفة، تم ربط كوفيد-19 بالتغيرات الهيكلية في الدماغ. كما تشير الأبحاث حتى الآن إلى أن هياكل الدماغ مثل الجهاز القشري الحوفي والشمي هي الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

كوفيد طويل المدى

من غير الواضح بالضبط كيف يمكن أن يكون كوفيد-19 قد ساهم في الإصابة بحالة عمى الوجوه المفاجئ التي تعاني منها آني، والتي تثير حالتها التساؤل عما إذا كان الأشخاص الآخرون المصابون بفيروس كوفيد لفترة طويلة قد يتأثرون بأعراض مماثلة.

لذا، قام الباحثون في دارتموث بجمع البيانات المبلغ عنها ذاتيًا من مرضى كوفيد منذ فترة طويلة. أشار غالبية المرضى إلى انخفاض التعرف البصري الشامل، لا يتعلق تحديدًا بالوجوه، وكذلك قدراتهم على التنقل منذ بداية مرضهم.

منذ الوباء، لم تلاحظ كيسيلر ولا تاولر زيادة في الأشخاص الذين يعانون من أعراض عمى الوجوه. في مشاريع البحث المستقبلية، بما يشمل دراسات تصوير الدماغ، يخطط فريق الباحثين للعمل مع المزيد من الأشخاص الذين طوروا مشاكل في معالجة الوجوه بعد الإصابة بكوفيد-19 لفهم العلاقة بين العدوى وعمى الوجوه بشكل أفضل.

برنامج تدريبي

وعلى الرغم من أن علاج عمى الوجوه محدود، فإنه من الممكن أن يتغير الأمر ويتم تطوير أساليب جديدة. تقوم الباحثة جودي ديفيز طومسون، محاضرة علم النفس في جامعة سوانسي، أحد أكبر جامعات ويلز، بتطوير برنامج تدريبي لتحسين تمييز الوجه في كل من عمى الوجوه التطوري والمكتسب. قال تولر إن ملاحظة حدوث تحسينات في مهام محددة لإدراك الوجوه بين الأشخاص في البرنامج التدريبي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التطوير لضمان ترجمة هذه التحسينات إلى سيناريوهات العالم الحقيقي.