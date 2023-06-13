بينها البروكلي.. خضروات غنية بالبروتين مثل البيض

يعد البروتين مكوناً أساسياً لجميع خلايا الجسم. إذ يتم استخدامه لبناء وإصلاح الأنسجة، ولإنتاج الإنزيمات والهرمونات. كما يعتبر ضرورياً لنمو العظام والعضلات والجلد والدم ويعمل كمصدر للطاقة.

كذلك ينقل البروتين الهيموغلوبين، الذي يوصل الأكسجين إلى جميع خلايا جسم الإنسان. ويساعد في نقل المعادن والفيتامينات إلى الخلايا. وتعد اللحوم الحمراء والبيض من المصادر الشهيرة للبروتين. غير أنه يوجد خضروات غنية بالبروتين هي جيدة مثل تناول البيض، تمنح الجسم أيضاً مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الحيوية، وفق موقع Health Shots.

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في السياق يقول خبير التغذية فيدي تشاولا إن "البروتين عنصر غذائي أساسي. وإذا كان الشخص يستهلك ما يكفي من البروتين يومياً، فيمكنه بناء العضلات والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي ومنع الإفراط في تناول الطعام وتقوية العظام وخفض ضغط الدم".

لذا، فإن إضافة قائمة الخضروات التالية للنظام الغذائي يوفر وجبات لذيذة ومغذية وتحافظ على الصحة العامة:

1- البروكلي

إن البروكلي غني بالبروتين وقليل الدهون وقليل السعرات الحرارية. هو مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وجميعها تدعم الصحة الجيدة. كما أنه غني بحمض الفوليك والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامينات K وC. كذلك يحتوي على الغلوكوزينولات، التي ثبت قدرتها على مكافحة السرطان.

2- البازلاء

تصنف البازلاء كمصدر غني للبروتين النباتي والألياف. إذ تحتوي على نسبة أقل من الدهون والكوليسترول ونسبة عالية من المنغنيز والنحاس والفوسفور والفولات والزنك والحديد والمغنيسيوم. وتمنح الجسم مغذيات نباتية مثل الكوميستيرول، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض المعدة.

3- كالي

يعد الكالي، وهو أحد أنواع الملفوف أو الكرنب، مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي. فهو يحتوي على المواد الكيميائية الفينولية التي توفر للجسم فوائد مضادة للأكسدة. ومن بين العناصر المهمة الأخرى في الكالي أيضاً أحماض أوميغا-3 وأوميغا-6 الدهنية، بالإضافة إلى فيتامينات K وC وB6 والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم.

4- الذرة الحلوة

تُدرج الذرة الحلوة كخضروات منخفضة الدهون ومرتفعة في البروتين، وتغطي ما يقرب من 9% من البروتين الذي يحتاجه جسم الإنسان يومياً. كما تحتوي أيضاً على الثيامين وفيتامين C وB6 وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

5- القرنبيط

يحتوي القرنبيط على نسبة عالية من البروتين. ويحتوي على السينيغرين بالإضافة إلى البوتاسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والفيتامينات C وK والحديد.

6- السبانخ

يُعتقد أن السبانخ من أغنى الخضروات الورقية بالمغذيات. ويسهم البروتين، إلى جانب الأحماض الأمينية الضرورية، في 30% من السعرات الحرارية للسبانخ، التي تعد ثاني أغنى مصدر للبروتين في الخضروات.

كما تحتوي السبانخ على عناصر غذائية مثل فيتامين A وK وC، والتي تساعد في الحفاظ على نظام مناعي فعال وحماية البصر وتعزيز تدفق الدم الصحي، من بين أشياء أخرى.