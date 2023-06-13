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تعبيرية - وجبات سريعة بيتزا
تعبيرية

9 أطعمة ومشروبات تدمر خططك لإنقاص الوزن.. تجنبها!

العربية.نت - جمال نازي
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يمكن أن يكون فقدان الوزن أمرا صعبا، خاصةً إذا كان الشخص يتناول بعض الأطعمة أو المشروبات التي تدمر جهوده للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة دون أن يدري.

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وبحسب تقرير صحيفة Times of India، هناك عدد من الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها إذا كان الشخص يرغب في فقدان الوزن الزائد أو القضاء على السمنة، كما يلي:

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1. مشروبات سكرية

تحتوي المشروبات مثل الصودا والعصير والمشروبات الرياضية على مستويات عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

iStock-مشروبات غازية
iStock-مشروبات غازية

2. خبز أبيض

يؤدي تناول الخبز الأبيض المصنوع من الكربوهيدرات المكررة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، كما يتسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم في الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام.

3. الأطعمة المقلية

يمكن أن يحتوي الدجاج المقلي أو السمك والأطعمة المقلية الأخرى على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية، مما يؤدي إلى تخريب أهداف إنقاص الوزن.

دجاج مقلي - شترستوك
دجاج مقلي - شترستوك

4. وجبات خفيفة مُصنعة

تحتوي الوجبات الخفيفة المعبأة مثل رقائق البطاطس والبسكويت على سعرات حرارية عالية ودهون غير صحية ونسب زائدة من الصوديوم مع فقر في العناصر الغذائية.

5. الوجبات السريعة

يمكن أن تؤدي الوجبات السريعة إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتؤدي إلى الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والسكر، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

6. تتبيلات السلطة

تضيف تتبيلات السلطة الكريمية السعرات الحرارية والدهون غير الصحية والصوديوم إلى السلطة فتتحول إلى وجبة غير صحية.

7. منتجات ألبان

يمكن أن تضيف الأطعمة مثل الزبدة والجبن والحليب كامل الدسم سعرات حرارية غير ضرورية ودهون مشبعة غير صحية، مما يؤدي إلى إبطاء عملية فقدان الوزن.

الزبدة
الزبدة

8. معكرونة

إن المعكرونة غير صحية بشكل عام، كما أن هناك بعض أطباق المعكرونة التي تحتوي غالبًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب الصلصات المضافة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

معكرونة (آيستوك)
معكرونة (آيستوك)

9. لحوم حمراء

على عكس الاعتقاد الشائع، تساعد بعض أنواع اللحوم الحمراء في زيادة الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

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