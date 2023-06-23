شاهد.. تمرين ياباني يساعد على إطالة العمر

تساهم الأنظمة الغذائية والعلاقات الصحية والسلوك الإيجابي في إطالة العمر وفق الخبراء، لكن يمكن ألا يكتمل ذلك دون نشاط بدني كذلك الذي يمارسه بعض اليابانيين.

وتمارس شريحة كبيرة من اليابانيين تمريناً يدعى "راديو تايزو"، وهو تمرين ياباني شهير كان موجوداً منذ عقود، بحسب ما نشره موقع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية.

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السر الياباني

ويمارس سكان منطقة أوكيناوا اليابانية التي يقطنها أكبر عدد من المعمرين في لعالم، هذه الرياضة التي تشمل كيفية تحريك أجسادهم، دون الحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة كل يوم أو الجري في سباقات الماراثون.

بدورهما، كشفا هيكتور غارسيا وفرانسيسك ميراليس، مؤلفا كتاب "إيكيغاي: السر الياباني لحياة طويلة وسعيدة" أن غالبية معمري أوكيناوا أخبروهم أنهم يمارسون يومياً هذا التمرين الذي يستغرق 5 دقائق فقط.

وتمرين "راديو تايزو"، والذي يعني التدريبات الإذاعية، هو تمرين ياباني شهير كان يتم بث الإرشادات للقيام به عبر الإذاعة في عام 1929.

ولا يزال حتى اليوم يتم بث التمرين يومياً في الساعة 6:30 صباحاً على واحدة من أقدم محطات الإذاعة اليابانية، وهي تحديدًا NHK Radio 1.

طريقة رائعة لبدء النهار

وكشف الخبراء أن الحركات البدنية منخفضة الشدة، يمكن أن تكون طريقة رائعة لبدء اليوم وهي لا تستغرق أكثر من حوالي ثلاث دقائق فقط لإكمالها.

علاوة على فإن من الأهداف الرئيسية لممارسة تمرينات "راديو تايزو" تعزيز روح الوحدة بين المشاركين في أدائها، حيث يتم القيام بها عادة بشكل جماعي، سواء في المدارس قبل بداية اليوم الدراسي أو في الشركات قبل بدء العمل.