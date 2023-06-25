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الفراولة

لإشراقة مفعمة بالحيوية.. جربوا هذه الفاكهة اللذيذة

تتميز الفراولة بانخفاض سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من الألياف وفيتامين "c"

العربية.نت
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يهتم كثير من الناس في رحلة الحياة بالبحث عن كل ما يحافظ على جمال إطلالتهم سواء باتباع أنظمة غذائية صحية أو تناول الفيتامينات، وبهذا الصدد كشفت خبيرة تغذية روسية عن نوع من الفاكهة مفيد جدا لصحة الإنسان.

وقالت الدكتورة يلينا تيخوميروفا أنه بالإضافة إلى أن سعراتها الحرارية منخفضة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، حيث تحتوي 100 غرام منها على 2 غرام من الألياف الغذائية، أي أن تناول الفراولة يساعد على تحسين حركة الأمعاء.

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وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي 100 غرام من الفراولة على نصف الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين "С"، أي أن تناول 200 غرام من هذه الثمار يكون كافيا لتلبية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين.

وتضيف تيخوميروفا، حسب ما جاء في صحيفة "إزفيستيا": "الفراولة غنية بالسيليكون، المسؤول عن الجمال وحالة الشعر والأظافر والأسنان وكذلك لتركيب الكولاجين، وتحتوي 100 غرام من الفراولة على ثلاث أضعاف حاجة الجسم اليومية من السيليكون.

ووفقا لها، الفراولة منخفضة السعرات الحرارية حيث تحتوي 100 غرام منها على 45-47 سعرة حرارية، أي أنها مفيدة جدا لمن يرغب بالتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تحتوي على نسبة بسيطة من الكربوهيدرات.

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