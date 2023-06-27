أضرار صحية لقناع العين المساعد على النوم.. ما هي؟

يعتبر قناع العين حلا بسيطا وفعالا من حيث التكلفة لحجب الضوء والمساعدة على النوم سواء في المنزل أو حتى خلال السفر في الطائرة، لكن هذه الوسيلة لها أضرار صحية غير متوقعة.

فقد حذرت تينا باتيل أخصائية البصريات في Feel Good Contacts، من عدد من الأضرار الصحية المرتبطة بارتداء أقنعة العين في الليل، مبينة أنها تلتقط البكتيريا والأوساخ والمكياج والزيوت الطبيعية والعرق. وإذا لم يتم غسلها أو استبدالها بانتظام، فقد تسبب التهابات في العين.

مادة اعلانية

كما أضافت "إذا شعرت بأي ألم واحمرار وإفرازات لزجة وتقشر الجفون عند الاستيقاظ، فعليك التوقف عن استخدام القناع وطلب المشورة من طبيب العيون".

ونظرا لأن أقنعة العين مصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد مثل الساتان والمخمل والصوف والحرير والقطن وما إلى ذلك، فقد يكون من الممكن تهيج الجلد أو تسبب جفافه، وفق ما نقلته صحيفة "أكسبريس" البريطانية.

كما أشارت أخصائية النظريات إلى أن "فوائد ارتداء أقنعة العين الملائمة بشكل صحيح معروفة جيدا، من ضمان نوم عميق وخال من العوائق إلى المساعدة في جفاف العين".

وتوصي أخصائية البصريات بضرورة التصرف بحذر دائما عندما يتعلق الأمر بوضع أي شيء على عينيك.

كذلك، أضافت: "عيب آخر محتمل لأقنعة العين هو أنه إذا تم تركيبها بإحكام شديد، فإنها قد تضع ضغطا شديدا على عينيك. وهذا يعني أنك ستشهد رؤية ضبابية عندما تستيقظ في الصباح. وإذا لاحظت ذلك، فاضبط الحزام أو اشتر قناعا مناسبا بشكل أفضل. وإذا استمرت الرؤية المشوشة لأكثر من 24 ساعة، فعليك مراجعة أخصائي العيون".