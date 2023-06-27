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استخدام جي بي إس أثناء القيادة - آيستوك

احذروا.. كثرة استخدام "GPS" يضعف مهارة عقلية مهمة

دبي - العربية.نت
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يعتمد الكثير من الناس على نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" للوصول بسهولة إلى وجهاتهم المختلفة، إلا أن دراسة جديدة حذرت أن الاعتماد على هذه التقنية بصفة دائمة قد يعطل إحدى المهارات العقلية المهمة.

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وبينت الدراسة التي أجرتها جامعة ماكماستر في كندا أن الاعتماد على ذاكرتنا عند التنقل بين الطرقات يجعل نظام الملاحة الدماغية لدينا أكثر كفاءة، والعكس صحيح.

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كما أوضحت الدراسة أن التقليل من استخدام "GPS" يفيد في تدريب إحساسنا بالاتجاه وتحسين الذاكرة المكانية، أي القدرة على معالجة المعلومات المتعلقة بالبيئة المحيطة وإنشاء خريطة ذهنية للأماكن.

استخدام نظام GPS أثناء القيادة - آيستوك
استخدام نظام GPS أثناء القيادة - آيستوك

ولجأ الباحثون إلى إخضاع المشاركين إلى تجربة يمارسون من خلالها رياضة يتحرك فيها كل فرد منهم في غابة أو في مدينة دون مسار محدد مسبقا، ولكنه يمر عبر سلسلة من النقاط حتى يصل إلى نقطة الوصول، باستخدام بوصلة وخريطة فقط.

واتضح أن المشاركين الأكبر عمرا وأكثر خبرة يمكنهم الاعتماد على قدراتهم العقلية من خلال خريطة عقلية، بشكل فاق الشباب بعدما طوروا ذاكرة مكانية بشكل أكبر، وفق ما ذكرته مجلة "فوكاس" الإيطالية.

كما تؤكد دراسة أجرتها جامعة ليون وجامعة كوليدج لندن الفكرة نفسها أيضا، فالنشأة في الريف أو في مدينة فيها خريطة معقدة يطور إحساس ساكنيها بالاتجاه مقارنة بمن يولد في المراكز الحضرية، حيث تشكل الشوارع شبكة بسيطة مع الفروع بزوايا قائمة.

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