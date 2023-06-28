في المناسبات والأعياد.. 8 أطعمة سحرية لا تتخلى عنها

ينصح خبراء التغذية بأن النظام الغذائي المتنوع هو أساس نظام غذائي صحي ومتوازن. فيعد استهلاك مجموعة متنوعة من الأطعمة أمرًا ضروريًا بالفعل لتزويد الجسم بمجموعة كاملة من العناصر الغذائية، التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح ولمنع أي مواد سامة (مواد حافظة أو أصباغ أو أسمدة أو مضادات حيوية في اللحوم) من التراكم في الجسم، مما يؤدي إلى الوقاية من التسمم والاختلالات الصحية، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Vogue.

ويقع الكثيرون بحكم العادة في خطأ تكرار قوائم الطعام بشكل تلقائي، مما يجعل خياراتهم الغذائية لا تتخطى، على سبيل المثال، السلطات الكبيرة والمعكرونة والأرز وصدور الدجاج. لكن تشتمل حمية البحر الأبيض المتوسط المشهورة على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية، التي يمكن أن تثري مائدة الطعام وتمنح الصحة والرفاهية والطاقة المستمرة. ولكن أي منها يمكن أن يضاف إلى قوائم نظام غذائي صحي متنوع وأي منها يمكن أن يفيد الجسم.

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فيما يلي 8 خيارات من الأطعمة الصحية، وغالبًا ما يتم تجاهلها، والتي يمكن أن تجعل الوصفات الغذائية أكثر جاذبية ولذيذة وتمنح الحيوية والتوهج.

1. الترمس

يعد الترمس من البقوليات، التي يتم تناولها كمقبلات في دول جنوب أوروبا، والتي تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وتقلل من مستويات الكوليسترول السيئ وتساعد على تنظيم ضغط الدم وتقوية العظام بفضل الألياف ومحتوى أوميغا 3 و6 والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور.

2. بصل أحمر

يوصي الخبراء بتناول البصل الأحمر نيئًا في السلطات لتجنب تقليل خصائصه وقوة محتواه من فيتامينات C وK وB12 والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. يتميز البصل الأحمر بأنه غني بمادة الكيرسيتين، وهي مضاد للأكسدة يساعد على الحماية من الحساسية وأمراض القلب.

3. السردين

تحتوي أسماك السردين على أحماض أوميغا-3، وهي من الدهون غير المشبعة التي تزيد من الكوليسترول "الجيد" وتخفض مستويات الدهون الثلاثية، مما يمنع الأمراض مثل تصلب الشرايين. كما تحتوي على فيتامين D.

4. نبات الكُبر

يعتبر نبات الكُبر، أو الشفلح، مصدرًا استثنائيًا للبوليفينول، وله تأثير مضاد للأكسدة يبطئ عملية شيخوخة الخلايا والجلد، كما أنه يحفز دوران الأوعية الدقيقة ويمنع ظهور الشعيرات الدموية. كما أن لنبات الكبر تأثيرًا مدرًا للبول ويمنع السيلوليت.

5. الجرجير

إن الجرجير غني بفيتامين C والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور واليود وله خصائص هضمية ويساعد في تخلص الجسم من السموم ويحارب احتباس الماء، وهو مضاد حيوي طبيعي. ينصح الخبراء بتناول الجرجير نيئًا لإضفاء لمسة خاصة على السلطات أو السندويشات.

6. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مستويات عالية من الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين C وفيتامين A مع مضادات الأكسدة الكورالية، التي تجعلها غذاء حقيقيًا مضادًا للشيخوخة. يوصي الخبراء بتناولها مخبوزة أو مسلوقة أو مهروسة، بل ويمكن تناول القشر الغني بالمغذيات أيضًا.

7. كالي

يُوصف كالي بأنه قنبلة مضادة للأكسدة، إذ يحتوي على مركبات الفلافونويد وفيتامينات A وC وK وE وB، بالإضافة إلى الكالسيوم المفيد للعظام، والزنك الذي يدعم جهاز المناعة، والحديد الذي يحارب فقر الدم.

8. الفطر

يحتوي الفطر، أو المشروم، على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومليء بالألياف والمواد المغذية مثل فيتامينات B والمعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والنحاس، كما أن له خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات ويدعم الجهاز المناعي والقلب والأوعية الدموية.