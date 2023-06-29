لن تصدق.. هذا العارض يؤشر إلى الاكتئاب لدى كبار السن!

هناك عدة أعراض تشير إلى الإصابة بالاكتئاب، ولكن هل تصدق أن فقدان حاسة الشم هي من تلك الأعراض؟!

فقد أعلن خبراء من المركز الطبي بـ"جامعة جون هوبكنز" أن أحد أعراض الاكتئاب غير المعتادة لدى كبار السن هي فقدان حاسة الشم، بحسب دراسة أجريت على 2125 شخصا أعمارهم تراوحت ما بين 70 و73 عاما.

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وأشارت مجلة The Journals of Gerontology: Series A إلى أن الباحثين خلال ثماني سنوات درسوا الحالات قيد البحث. وقد كان جميع المشتركين يتمتعون بصحة جيدة في بداية الدراسة، وكان يمكنهم المشي حوالي نصف كيلومتر في اليوم وصعود الدرج. طلب منهم الباحثون الخضوع كل ستة أشهر لاختبارات تضمنت التعرف على الروائح والحركة الذاتية والاكتئاب.

وأعلن 48% من المشاركين في الدراسة أن حاسة الشم عندهم طبيعية، و28% أعلنوا أنها ضعيفة، و24% مفقودة. وخلال فترة الدراسة ظهرت لدى 25% من المشاركين أعراض الاكتئاب.

وأظهرت نتائج التحاليل اللاحقة أن الأشخاص الذين لديهم حاسة شم ضعيفة أو مفقودة ارتفع خطر إصابتهم بالاكتئاب مقارنة بالذين كانت حاسة الشم لديهم طبيعية. وعلاوة على ذلك اتضح أنه كلما كانت حاسة الشم لدى الشخص أسوأ، كانت أعراض الاكتئاب أكثر وضوحا.

ويفترض الباحثون أن حاسة الشم قد تكون مرتبطة بالاكتئاب بيولوجيا (أي بتغير مستوى السيروتونين وتغير حجم الدماغ) أو سلوكيا (أي بانخفاض الوظائف الاجتماعية و الشهية).

ويخطط الباحثون لمواصلة البحث في هذا المجال بمشاركة عينة أكبر مع دراسة التغيرات في البصيلات الشمية لبعض المشاركين.