اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Assorted Artificial sweeteners stock photo
(تعبيرية)

وكالة دولية بصدد إعلان الأسبرتام مادة يحتمل أن تسبب السرطان

قرار كهذا قد يضع "الوكالة الدولية لبحوث السرطان" في مواجهة مع صناعة الأغذية حيث إن الأسبرتام يعتبر أحد أكثر المحليات الصناعية شيوعاً

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما، إن "الوكالة الدولية لبحوث السرطان" بصدد إعلان أن أحد أكثر المُحليات الصناعية شيوعاً في العالم مادة مسرطنة محتملة، مما يضع الوكالة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة مع صناعة الأغذية والجهات التنظيمية.

ويستخدم الأسبرتام في صناعة منتجات تتنوع بين المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية والعلكة (اللبان) وبعض المشروبات الأخرى. وكشف المصدران أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان ستدرج للمرة الأولى تلك المادة في يوليو على أنها "من المحتمل أن تكون مادة مسرطنة للبشر".

مادة اعلانية
هذا ما يحدث لجسمك إذا لم تأكل الأرز الأبيض لمدة شهر! صحة هذا ما يحدث لجسمك إذا لم تأكل الأرز الأبيض لمدة شهر!

ويهدف قرار الوكالة، الذي خلصت إليه في وقت سابق من هذا الشهر بعد اجتماع لخبراء من خارج الهيئة، إلى تقييم ما إذا كانت المادة تمثل خطراً محتملاً أم لا، بناء على جميع الأدلة المنشورة. ولا يؤخذ في الاعتبار الكمية الآمنة التي يمكن أن يستهلكها الشخص من تلك المادة دون الإضرار بصحته.

وقد أثارت قرارات مماثلة لوكالة بحوث السرطان في الماضي فيما يتعلق بمواد مختلفة، مخاوف المستهلكين بشأن استخدامها، وأدت إلى رفع دعاوى قضائية، وضغطت على الشركات المصنعة لإعادة صنع وصفات وإيجاد بدائل. وأدى ذلك إلى انتقادات بأن التقييمات يمكن أن تكون مربكة للجمهور.

يذكر أنه في عام 1981، قالت لجنة الخبراء المشتركة إن الأسبرتام آمن للاستهلاك ضمن الحدود اليومية المقبولة. وتشاركت الجهات التنظيمية في عدد من البلدان منها الولايات المتحدة ودول أوروبية وجهة النظر تلك على نطاق واسع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتفالات العيد بالزي التقليدي في إقليم كردستان العراق احتفالات العيد بالزي التقليدي في إقليم كردستان العراق
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط