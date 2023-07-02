أربع نصائح للتخلص من الدهون.. دون اتباع ريجيم قاس

يشكل النظام الغذائي القاسي عبئاً إضافياً على الأشخاص الراغبين في خسارة الدهون، ويزيد من الضغط العصبي لعدم القدرة على الالتزام به لفترة زمنية طويلة.

إلا أن خبيرة تغذية بريطانية شهيرة قدمت أربع طرق رئيسية لفقدان الوزن والتخلص من بعض الدهون خلال موسم الصيف، دون اتباع نظام غذائي مقيد وقاس.

مادة اعلانية

فقد ذكرت الطبيبة سارة كايات خمس نصائح يمكن الالتزام بها عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وتحسين قياسات الجسم، بحسب موقع dailyrecord البريطاني.

1- الاستمتاع بتناول الطعام

وأوضحت أن تعلم كيفية تناول الطعام بشكل منتظم وبطريقة صحيحة عبر المضغ الجيد وتذوق أصناف الطعام والاستمتاع بها بعيداً عن شاشة التلفزيون والكمبيوتر والهواتف، يساعد على الاستمتاع بالوجبات الغذائية والشعور بالشبع وعدم الإفراط.

2- كميات كبيرة من الطعام الصحي

كذلك قالت إنه يمكن للشخص أن يأكل أكثر شريطة أن يتناول المزيد من الأطعمة الصحية، والأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والعناصر المغذية والموجودة في الكثير من الأطعمة النباتية.

وأشارت إلى أن تقييد كميات الطعام أو عدد السعرات الحرارية عند اتباع نظام غذائي يمكن أن يثبط العزيمة.

3- مراقبة الوجبات الخفيفة

وفيما يتعلق بتناول الوجبات الخفيفة، بيّنت أن ذلك احتياج طبيعي للإنسان ولا يضر بالصحة في البداية، ولكن ما يتم تناوله من وجبات خفيفة ربما يصل في نهاية المطاف إلى الإضرار بالصحة وزيادة الوزن.

وتشمل الوجبات الخفيفة السيئة الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأملاح، ناصحة بتناول وجبة خفيفة مثالية مثل المكسرات، فهي غنية بالدهون الصحية والألياف والبروتين وتساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.

كذلك أظهرت بعض الدراسات أن تناول أربع إلى خمس وجبات صغيرة في اليوم يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، لكن الدكتورة كايات أوضحت أن الأمر يرتبط بالتفضيلات والاحتياجات الفردية لكل شخص.

4- تجنب الوجبات الغذائية القاسية

ويتطلب اتباع نظام غذائي قاسٍ أن يتم تقليل كمية السعرات الحرارية بشكل كبير، وأحياناً عن طريق الاستغناء عن مجموعات غذائية كاملة أو مجرد تناول عنصر غذائي واحد.

وأوضحت أن هذا النمط من النظام الغذائي يمكن أن يضر أكثر مما ينفع في بعض الأحيان، ويمكن أن يؤثر على عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يصيب بعواقب سلبية على طريقة تخزين الجسم للدهون.

ورجحت أن يحرص الشخص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى جانب الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، للحصول على التوازن الصحيح للجسم.