بعضها مفيد.. 10 عناصر غذائية تزيد مستويات السكر بالدم

ينصح خبراء التغذية بعدم الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات، التي ترفع مستويات السكر في الدم، تجنباً لزيادة الوزن والتأثير السلبي على الصحة العامة.

وأشار خبراء التغذية إلى أن هناك مجموعة من العناصر الغذائية، التي ترفع مستويات السكر في الدم، على الرغم من أن بعضها أطعمة ومشروبات مفيدة صحياً، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India وهي كما يلي:

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1. صودا دايت

توصلت الدراسات إلى أن استهلاك المحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية الدايت، تزيد من مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، وتتسبب في زيادة الوزن على عكس الاعتقاد الشائع.

2. الشوفان سريع الطهي

في حين أن دقيق الشوفان يمكن أن يكون مفيدا لفقدان الوزن، إلا أن الأنواع سريعة الطهي يتم معالجتها وتجريدها من الألياف، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة السكر في الدم.

3. عصير البرتقال

يؤدي تناول عصير البرتقال إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لأنه يخلو من ألياف الفاكهة، التي تعمل على إبطاء تكسير النشا إلى غلوكوز.

4. الخبز

يحتوي الخبز الأبيض والخبز المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة على GI مرتفع، ما يعني أنه يمكنهما زيادة نسبة السكر في الدم بسرعة وبشكل حاد.



5. الحساء الجاهز وسريع الإعداد

في معظم الأوقات، تحتوي أنواع الحساء سريعة التحضير أو الجاهزة على الكثير من السكر المضاف، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



6. العنب

يحتوي العنب على نسبة عالية من السكر ومنخفض نسبيًا في الألياف، ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



7. ألواح الطاقة

من المعروف أيضًا أن ألواح الطاقة المعبأة تحتوي على قدر كبير من السكر والكربوهيدرات مثل بعض قطع الحلوى.



8. أرز بني

يشتهر الأرز البني بأنه صحي ومفيد أكثر من الأرز الأبيض، لكنه لا يزال يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات بشكل عام، لذلك فإنه غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



9. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من النشا ويمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم للبعض، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.



10. القهوة

يمكن أن يسبب الكافيين ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز الاستجابة الهرمونية في الجسم.