منها الجلوس الخاطئ.. عادات سيئة تجنبها في هذا العمر

يعتبر الحفاظ على الصحة من خلال الاهتمام بنوعية وكمية الطعام وممارسة الرياضة من أهم أسباب المحافظة على الصحة في سن الأربعين خصوصاً.

وكشف خبراء صحة عن 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينات، وفق ما نقله موقع "eat this not that".

تمارين العقل

اهتم بالتمارين الذهنية، التي تبقيك يقظا وتحافظ على صحة العقل، مثل تعلم أشياء جديدة، مثل تعلم لغة جديدة أو تعلم الطرق في مدينتك.

الجلسة الخاطئة

توقف عن الجلوس الخاطئ، حيث يقول نيل أناند، أستاذ جراحة العظام ومدير إصابات العمود الفقري في لوس أنجلوس: "آلام الظهر، خاصة آلام أسفل الظهر، يمكن أن تكون ناجمة عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيفة".

الابتعاد عن التمارين الشاقة

الرياضة مهمة جدا في الأربعينات، لكن هناك خطر إصابة حقيقيا لمن يمارس تمارين جديدة عليه، بشكل مكثف، وقد تؤدي لإصابات جسدية، لذا يجب التأني في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.

التدخين

بالرغم من المعلومات المنتشرة حول مخاطر التدخين، فلا يزال الملايين يمارسون هذه العادة السيئة.

التدخين لا يضر فقط برئتيك، لأن سموم التدخين تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم، مما قد يصيب الأعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.

إهمال الضغط

ارتفاع ضغط الدم لا يضر قلبك فقط، بل له آثار خطيرة ودائمة على كليتيك أيضا. ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في الولايات المتحدة.

السمنة

وفقا للخبراء، السمنة هي من بين أكثر عوامل الخطر بالنسبة للمصابين بأنواع كثيرة بالسرطان، ولكن قد تفاجأ عندما تعلم أن الدراسات أظهرت أن مجرد زيادة الوزن، وليس بالضرورة السمنة الهائلة، يزيد من المخاطر أيضا، لذا يجب مراقبة الوزن واتباع نظام صحي في الأربعينات.

مراقبة التستوستيرون

بالنسبة لمعظم الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، يعاني حوالي 4 من كل 10 من انخفاض التستوستيرون وهناك الكثير من الاهتمام الذي يتم توجيهه لمشكلات التستوستيرون اليوم. الأفضل هو التصرف بشكل استباقي وإجراء الفحوصات دائما.

سرطان البروستات

بعد سرطان الجلد، يعد سرطان البروستات ثاني أكثر أسباب السرطان شيوعا للرجال في الولايات المتحدة، لذا التشخيص المبكر يعتبر أمرا محوريا لتجنبه أو علاجه في الوقت المناسب.

السهر

قدرتك على السهر في العشرينات لا يعني أنك يجب أن تفعل ذلك في الأربعينات. النوم أمر بالغ الأهمية مع تقدمك في السن.

كما أظهرت العديد من الدراسات المختلفة أن البالغين الذين ينامون بانتظام أقل من 7 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة والسكري والاكتئاب.