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الرئة (تعبيرية)

انتبهوا.. أعراض سهلة الملاحظة تنذر بسرطان الرئة

دبي - العربية.نت
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حذر أطباء متخصصون من أن تورم الوجه قد يكون علامة رئيسية على الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقا لـ"Macmillan Cancer Support" يحدث تورم الوجه عندما يضغط الورم على الوريد الأجوف العلوي (SVC)، الذي يربط الرأس بالقلب، إذ يشير الأطباء إلى أن أغلب حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي (SVCO) ناتجة عن سرطان الرئة.

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ولفت الأطباء إلى أن معظم حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي ناتجة عن سرطان الرئة أو انتشار المرض إلى الغدد الليمفاوية القريبة، بحيث تصبح منتفخة.

أعراض مالوفة

كما كشف الخبراء بالمجال أنه بالإضافة إلى تورم الوجه، قد يحصل تورم في الرقبة والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد.

كما تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس أو الصداع أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر أو الدوخة.

وسرطان الرئة نادر الحدوث لدى من تقل أعمارهم عن 40 عاما، ويؤثر في الغالب على كبار السن وفق موقع NHS الإلكتروني.

ودعا أطباء إلى الإقلاع عن التدخين فورا كونه السبب الرئيسي، حيث تشير إحصائيات علمية إلى أن المدخنين يتصدرون الإصابة بهذا المرض بنسبة 70% من الإصابات.

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