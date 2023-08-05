10 أطعمة تخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

يمكن أن تساعد عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي على تأثير كبير في خفض ضغط الدم المرتفع، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع NOCA الصادر عن المجلس الوطني الأميركي للشيخوخة.

فالحد من تناول الملح مفيد في خفض ضغط الدم، ولكنه جزء فقط من المعادلة، فيما تمثل اختيارات الأطعمة جانبًا آخر مهمًا، إذ يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم في السيطرة على ضغط الدم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تقليل أو حتى عدم الحاجة إلى تناول كبار السن لأدوية ضغط الدم، وبالتالي يسهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ومضاعفات أخرى.

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تضمن التقرير قائمة بـ 10 أطعمة يمكن أن تعزز مستويات ضغط الدم الطبيعية وتدعم الصحة العامة:

1. زبادي غير مُحلى

أظهرت دراسة حديثة أن الزبادي يمكن أن يوفر نتائج إيجابية لضغط الدم بسبب كمياته العالية من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تساعد جميعها في تنظيم ضغط الدم. يجب مراعاة تناول الزبادي الطبيعي واليوناني غير المُحلى، والذي يمكن مزجه بالفواكه والبذور والمكسرات لوجبة فطور صحية أو وجبة خفيفة.

2. التوت والفراولة

إن الفراولة والتوت غنيان بمركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين. ربطت الأبحاث بين الأنثوسيانين وانخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

3. الشمندر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من أكسيد النيتريك، وهو مركب ثبت أنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي.

4. البطاطا الحلوة

تشتهر بمحتواها الغني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، ويمكن أن يكون طريقة لذيذة لخفض ضغط الدم.

5. الخضراوات الورقية

تمتلئ الخضراوات الورقية مثل الملفوف والكرنب والسبانخ بالنترات، التي ثبت علميًا أنها تقدم فوائد لضغط الدم.

6. الأسماك الدهنية

تمد أسماك السلمون والماكريل الجسم بكميات مناسبة من أحماض أوميغا-3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين D، وهي عناصر مغذية يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وانتظامه.

7. الحبوب الكاملة

يحتوي الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى على نوع من الألياف يسمى بيتا غلوكان، والذي يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. في الصباح يمكن تناول وعاء من دقيق الشوفان غير المُحلى أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

8. الفستق

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول الفستق يمكن أن يخفض ضغط الدم خلال الأوقات العصيبة، لكن يُفضل تناول الفستق غير المملح.

9. الموز

تحتوي ثمرة موز واحدة متوسطة الحجم على كمية كبيرة من البوتاسيوم تصل إلى 422 ملليغرام، وهو ما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

10. الكيوي

وفقًا لإحدى الدراسات، فإن تناول ثلاث ثمرات من فاكهة كيوي يوميًا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل كبير.