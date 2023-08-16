8 أغذية لذيذة وخارقة تمكنك من السيطرة على وزنك

عند السعي للحفاظ على اللياقة والصحة، يحتاج المرء إلى معرفة أفضل العناصر الغذائية التي تدعم بناء التمثيل الغذائي القوي وتحسين صحة الأمعاء بشكل طبيعي.

بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يوصي خبراء التغذية بقائمة تشتمل على أطعمة خارقة تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز وظيفة التمثيل الغذائي، مما يساعد بشكل أكبر في إدارة الوزن بشكل أفضل، كما يلي:

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1. الأطعمة المخمرة

إن الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكفير ومخلل الملفوف والكيمتشي على سبيل المثال لا الحصر غنية بالبروبيوتيك. يمكن أن تساعد البكتيريا الجيدة في بناء بيئة أمعاء صحية وتحسين الهضم ودعم جهاز المناعة.

2. التوت

يتميز التوت والفراولة بمحتوى غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول، التي تعزز صحة الأمعاء. ويمكن أن يساعد تناول التوت يوميًا في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي وانخفاض السعرات الحرارية. كما أن التوت غني بالألياف، مما يجعله خيارًا رائعًا لدعم عملية التمثيل الغذائي والتحكم في وزن الجسم، بخاصة وأن سعراته الحرارية منخفضة.

3. الشوفان

يعتبر الشوفان مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل كمواد حيوية تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء. تدعم الألياف الهضم وتساعد على منع الإمساك. ويحتوي الشوفان على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وزيادة التمثيل الغذائي.

4. الأسماك الزيتية

تحتوي أسماك السلمون والماكريل والسردين على كميات كبيرة من أحماض أوميغا-3 الدهنية. تتميز أحماض أوميغا-3 بدهونها الأساسية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات، التي تدعم صحة الأمعاء. كما تعمل أوميغا-3 على تعزيز حساسية الأنسولين، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم التمثيل الغذائي وتقليل مخاطر الاضطرابات الأيضية.

5. الخضروات الورقية

تشتمل الخضروات الورقية على الألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تعزز بيئة الأمعاء الصحية من خلال توفير العناصر الغذائية اللازمة لخلايا الأمعاء لتعمل على النحو الأمثل. يمكن أن يساهم محتوى الخضروات الورقية المنخفض من السعرات الحرارية وكثافة العناصر الغذائية العالية في التمثيل الغذائي الفعال.

6. المكسرات والبذور

تدعم المكسرات مثل اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان والجوز صحة الأمعاء من خلال توفير الغذاء لبطانة الأمعاء. كما أن محتواها الصحي من الدهون يساعد أيضًا في الحفاظ على الشعور بالشبع ويمكن أن يدعم التمثيل الغذائي المتوازن.

7. زنجبيل

تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات في تخفيف الانزعاج المعدي المعوي وتدعم الهضم السليم. كما يسهم التأثير الحراري للزنجبيل، مما يعني أنه يمكن أن يزيد بشكل طفيف من معدل التمثيل الغذائي في الجسم، مما يساعد في حرق السعرات الحرارية.

8. كُركُم

يحتوي الكركمين، وهو المركب الفعال في الكركم، على خصائص قوية مضادة للالتهابات وللأكسدة. يمكن أن يهدئ التهاب الجهاز الهضمي ويدعم التئام الأمعاء. كما ثبت أن الكركمين له تأثير إيجابي على صحة التمثيل الغذائي من خلال تحسين حساسية الأنسولين.