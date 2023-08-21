أفضل 9 عناصر غذائية تمنع ظهور أعراض الشيخوخة على بشرتك

يمكن تأخير التوقيت والسرعة والعلامات الواضحة للشيخوخة بشكل كبير إذا كان المرء حذرًا بشأن نظامه الغذائي وأسلوب حياته. إن ما يأكله الشخص يوميًا يمكن أن يسهم بقدر كبير في تحسين جودة بشرته على المدى الطويل، مما يزيل بعض العلامات الأولى للشيخوخة، وفقًا لما نشره موقع India Today.

قائمة الممنوعات

يمكن أن تسبب الأطعمة مثل الكربوهيدرات واللحوم المصنعة والسكر المكرر التهابًا في الجسم، والذي يؤثر بشكل سلبي على الدورة الدموية لأنسجة الجلد، مما يُسرع من عملية الشيخوخة. وبالتالي، يجب تجنب هذه الأطعمة قدر الإمكان.

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مضادات الأكسدة

يجب دمج الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة في النظام الغذائي اليومي، لأنها تمتلك خاصية حماية البشرة من تأثير الجذور الحرة الضارة، وبالتالي تمنع الإجهاد التأكسدي وتنكس خلايا الجلد. إن هناك مجموعة متنوعة من الأطعمة ليبدو الأشخاص أصغر سناً والتي عند دمجها في نظامهم الغذائي يمكن أن تمنحهم بشرة شابة ونضرة، كما يلي:

1. التوت الأزرق

إن التوت الأزرق غني للغاية بالفيتامينات والفلافونويد والبروبيوتيك والبوليفينول. ويُقال أيضًا إنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حيث يحد المحتوى العالي من الأنثوسيانين في التوت الأزرق من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة. وبالتالي، يمكن مكافحة الضرر الخلوي لخلايا الجلد وتأثيرات مكافحة الشيخوخة. وتعمل مضادات الأكسدة في التوت على تعزيز تجديد الخلايا، مما يساعد في التخلص من البقع الداكنة ومشاكل التصبغ.

2. زيت الزيتون

يُعرف زيت الزيتون أيضًا بكونه هدية الطبيعة الأم عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشيخوخة. يحتوي زيت الزيتون على جميع العناصر الغذائية ليبدو الشخص شابًا بشكل طبيعي، كما يضمن صحة القلب. كما أنه غني بالأوميغا-3 ومضادات الأكسدة. وله خصائص مضادة للالتهابات تجعل البشرة تبدو شابة وتحميها من أضرار أشعة الشمس. ويزيد زيت الزيتون من مرونة الجلد مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

3. الشاي الأخضر

يُعرف الشاي الأخضر بأنه غني بمضادات أكسدة، من بينها بوليفينول، وهو ضروري لبشرة صحية ويمنع فرط التصبغ الناتج عن أضرار أشعة الشمس.

كما يساعد الشاي الأخضر على تجديد الخلايا التالفة.

4. البيض

يعد البيض جزءًا مهمًا من روتين العناية بالبشرة الطبيعي منذ زمن سحيق. يحتوي البيض على مضادات الأكسدة مثل الليسيثين والفيتامينات مثل الكولين ومكون آخر يسمى اللوتين. تجعل كل هذه الخصائص البيض علاجًا طبيعيًا جيدًا للبشرة.

5. الطماطم

ترجع أهمية الطماطم، عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشيخوخة، إلى أنها غنية جدًا بفيتامين C، كما أنها تحتوي على عنصر يسمى اللايكوبين الذي يجعل الطماطم تفعل العجائب للبشرة.

6. الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة إلى جانب مستويات عالية بشكل ملحوظ من الحديد والألياف والنحاس والمغنيسيوم.

7. المكسرات

تسهم المكسرات مثل الجوز في تأخير علامات الشيخوخة، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من أوميغا-3 وكذلك الفيتامينات ومضادات أكسدة تساعد جميعها على مكافحة أمراض جلدية شائعة مثل حب الشباب والصدفية.

8. الرمان

يشتهر الرمان باحتوائه على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بفيتامين C. يحمي الرمان البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، التي يمكن أن تسبب تلف الجلد وفي بعض الحالات سرطان الجلد.

9. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الغلوتاثيون، الذي يقال إنه يفعل المعجزات للبشرة بخاصة مكافحة علامات الشيخوخة. كما أنه غني بالألياف والفيتامينات اللازمة لبشرة صحية.