لتعزيز المناعة في الخريف.. أكثروا من تناول هذه الخضراوات

مع اقتراب فصل الخريف وانتشار نزلات البرد، يعود الحديث عن أهمية تناول الأطعمة التي تعزز من مناعة الجسم. وبحسب ما تؤكد خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أنجلينا فودولازكايا، يتناقص نشاط الاستجابة المناعية مع نقص المواد المغذية.

وأشارت الطبيبة، المتخصصة في الغدد الصماء، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إلى أنه من الضروري، قبل حلول فصل الخريف حيث تجري إعادة بناء الجسم، إضافة الخضراوات الغنية بالمواد المفيدة إلى النظام الغذائي اليومي.

مادة اعلانية

فهناك تأثير متبادل بين الأمعاء ومنظومة المناعة. فإذا أخذنا في الاعتبار أن 70 إلى 80%من الخلايا المناعية موجودة في الغشاء المخاطي للأمعاء، أدركنا أن الحفاظ على ميكروبيوم صحي في الأمعاء هو مفتاح لتنشيط ودعم منظومة المناعة في الجسم. والألياف الغذائية من الخضراوات التي تساهم في تحسين عمل الأمعاء.

وأضافت فودولازكايا أن "أفضل هذه الخضراوات هو الجزر لأنه يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين А اللذين يعملان كمنشطان لمنظومة المناعة"، لذلك يؤدي إشباع الكائنات الحية الدقيقة بهذه المغذيات إلى انخفاض وتيرة ومدة الإصابة بأمراض البرد.

إلا أنها حذرت أنه "يجب تناول الجزر باعتدال، لأن الإفراط بتناوله يسبب الإسهال والنعاس وحتى إلى تلون الجلد باللون الأصفر".

وبالإضافة إلى الجزر، من الضروري تناول الفلفل الحلو لأنه يحتوي على فيتامين С بنسبة 40% أكثر من الحمضيات. كما يحتوي الفلفل الطازج غير المعالج حراريا على فيتامينات ومعادن مفيدة، بحسب الخبيرة الروسية.

وأضافت: "تعتبر السبانخ واحدا من أفضل عشرة أطعمة خارقة، حيث تحتوي 100 غرام منها على نصف حاجة الجسم اليومية من فيتامين А وفيتامين С والزنك وكلها ضرورية لدعم خلايا المناعة. كما تحتوي السبانخ على البيورينات، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناولها لأنها تسبب زيادة حمض اليوريك".

أما الثوم فيساعد على تعزيز الدورة الدموية بالإضافة إلى احتوائه على أكثر من 100 مضاد للأكسدة ومبيدات نباتية لها تأثير مضاد للميكروبات. ويحفز الثوم منظومة المناعة ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم. لكن الثوم يترك رائحة كريهة وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب التجشؤ وظهور طفح جلدي. كما لا ينصح من يعاني من القرحة والتهاب المعدة بتناوله".

وأشارت الطبيبة الروسية إلى أن الزنجبيل يحتوي على مادة الجينجيرول Gingerol المنشطة لخلايا المناعة، مضيفة أنه "يجب ألا ننسى أن مكونات الزنجبيل تهيّج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي. لذلك لا ينصح بتناوله بكثرة وعند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي يمنع تناوله نهائيا. وعموما تحتوي الخضراوات الورقية على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء. ولكن على من يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي تناولها بحذر".