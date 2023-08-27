منها المكسرات.. احذروا تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

يلجأ كثير من الأشخاص إلى تناول أطعمتهم المفضلة على الريق، مثل المكسرات والعصائر الطازجة والأطعمة الحارة والمقلية، في عادة قد تؤدي إلى تدمير صحة المعدة.

فقد كشف خبير تغذية روسي، أنه من الخطأ تناول المكسرات والأطعمة المحتوية على بهارات وتوابل حارة والعصائر الطازجة على معدة فارغة.

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كما قال الروسي الدكتور يفغيني أرزاماستسيف "على الشخص الجائع الامتناع عن تناول الأطعمة الثقيلة كالمكسرات واللحم المجفف المشبع بالبهارات والتوابل الحادة على معدة فارغة لأنها تؤثر سلبا في الغشاء المخاطي للمعدة وتهيجه"، بحسب موقع m24.ru.

وأوضح أن هذه الأطعمة عدوانية جدا يؤدي تناولها إلى مشكلات في الغشاء الخاطي للمعدة، ولاحقا إلى الإصابة بالتهاب في المعدة.

كذلك، قال الخبير إنه "من حيث المبدأ لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية والدهنية والحلويات ليس فقط على معدة فارغة، لأن هذه الأطعمة تلحق الضرر بكامل الجسم".

وقال "قد يتناول الشخص على معدة فارغة ما طاب له من حلويات، لكن مشكلة زيادة الوزن، حتى ولو لم يكن يعاني منها، ستظهر حتما".