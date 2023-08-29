لأول مرة في العالم.. دودة ثعبان حية في دماغ مريضة!

في حادثة طبية مدهشة، اكتشف أطباء في مستشفى كانبيرا في أستراليا دودة حية في دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عاماً.

وتمكنت الدكتورة هاري بريا باندي جراحة الأعصاب من سحب الدودة التي يبلغ طولها 8 سنتيمترات من المريضة. وفق ما أفادت صحيفة "الغارديان".

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تشوهات في الدماغ

وأدخلت المريضة، مستشفى محلي في نيوز ساوث وليز في أواخر يناير 2021 بسبب آلام في البطن وإسهال وسعال جاف مستمر وحمى وتعرق ليلي.

وتفاقمت الأعراض في 2022 لتشمل النسيان والاكتئاب.

ثم أدخلت مستشفى كانبيرا، حيث كشفت فحوص الرنين المغناطيسي لدماغها عن وجود تشوهات تتطلب عملية جراحية.

لتجري هاري بريا، الجراحة وتكتشف وجود هذه الدودة الحية.

"تتعافى بشكل جيد"

من جهته، قال طبيب الأمراض المعدية في المستشفى، سانجايا سيناناياكي، إن هذا الأمر "يحدث مرة واحدة في حياتهم المهنية".

وقال سيناناياكي إن المريضة تتعافى بشكل جيد، ولاتزال تخضع لرقابة طبية منتظمة، وأكد أن حالتها تسط الضوء على خطر انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر.

"تتواجد في الثعابين"

عقب استخراج الدوجة أرسلت إلى أحد العلماء المتخصصين الذي أكد أنها دودة تتواجد في الثعابين.

وقال تقرير الغارديان إنها أول حالة لاكتشاف هذه الطفيلي في البشر، موضحا أن المريضة تعيش قرب بحيرة تكثر فيها أحد أنواع الثعابين.

ورجح الأطباء والعلماء الذين درسوا حالتها أنها ربما وصلتها الدودة من خلال براز الثعابين في العشب.