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مقلاة هوائية - آيستوك

7 أطعمة لا تطهِها في المقلاة الهوائية أبداً!

يمكن استخدام الجهاز لطهي عدد من الأطعمة بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والفلافل، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى التي تعتبر غير مناسبة للطهي بمقالي الهواء

العربية.نت
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أصبحت مقالي الهواء Air Fryers منتشرة بشكل كبير، خاصة أنها تمكننا من طهي الأطعمة بشكل صحي باستخدام كميات قليلة جدا من الدهون، وتشجعنا على الابتعاد عن تناول المقليات، مما يوفر بديلاً سريعاً وصحياً للمقالي العادية.

ومع ذلك، في حين أنه يمكن استخدام الجهاز لطهي عدد من الأطعمة بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والفلافل، إلا أن هناك العديد من المنتجات الأخرى التي تعتبر غير مناسبة للطهي بمقالي الهواء.

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وبحسب ما أورده موقع صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail، فإن هناك قائمة تضم 7 أطعمة لا يجب عليك طهيها أبدا في المقلاة الهوائية، وهي:

الفشار - آيستوك
الفشار - آيستوك

1- الفشار

فإذا كنت تخطط لمشاهدة فيلم أو مسلسل، فقد تميل إلى وضع بعض حبات الذرة الجافة في المقلاة الهوائية لإعداد الفشار اللذيذ. لكن النصيحة هي أن تستخدم الميكروويف لإعداد الفشار بدلا من مقلاة الهواء. فمعظم مقالي الهواء لا تصل إلى درجة حرارة عالية بما يكفي لتفجير حبات الفشار. الميكروويف الجيد سيقوم بعمل أفضل بكثير.

المكرونة
المكرونة

2- المكرونة

لا يمكنك استخدام المقلاة الهوائية لطهي المكرونة النيئة، لأنك تحتاج إلى وضعها في الماء المغلي. وعلى الرغم من أن طهي صلصة المكرونة في مقلاة هوائية أمر ممكن من الناحية الفنية، فمن المحتمل أن يصبح الأمر فوضويا للغاية.

فيمكنك استخدام المقلاة الهوائية لإعادة تسخين المكرونة والصلصة التي تم طهيها بالفعل، ولكن الميكروويف وسيلة أكثر فعالية للقيام بذلك.

خبز التوست - آيستوك
خبز التوست - آيستوك

3- الخبز المحمص

يمكن للمقلاة الهوائية أن تجفف الخبز ويمكن أن يعلق الفتات في القاع أثناء الطهي، لذا فمن الأفضل عدم تحميصه في المقلاة الهوائية.

الأرز - آيستوك
الأرز - آيستوك

4- الأرز

يتطلب طهي الأرز من الصفر استخدام الماء، لذا فإن المقلاة الهوائية ليست مناسبة لذلك أبداً. فالمقلاة الهوائية ليست جهازا يستخدم للغليان والتبخير، ومن الأفضل أن تستخدم جهازا للطبخ البطيء أو وعاء لطبخ على الموقد.

سبانخ
سبانخ

5- الخضروات الورقية الطازجة

تعرف أوراق الخس واللفت والسبانخ بكونها خفيفة الوزن ومن المحتمل أن يتم نفخها حول المقلاة الهوائية، ما يخلق فوضى أكثر من مجرد وجبة خفيفة لذيذة.

أجبان
أجبان

6.- الأجبان (باستثناء الحلوم)

ففي حين أن منتجات الأجبان المجمدة مثل قطع الجبن المقلية أو أصابع الموزاريلا جيدة للطهي في المقلاة الهوائية، فمن الأفضل تجنب استخدام أي جبن طازجة أخرى. فمعظم الجبن الطازج لديه درجة حرارة انصهار منخفضة، ما يعني أنه يمكن أن يحترق بسرعة.

دجاج
دجاج

7- دجاجة كاملة

ما لم يكن لديك مقلاة هوائية ضخمة، تجنب وضع دجاجة كاملة فيها. فمقالي الهواء تحتاج إلى مساحة كافية للسماح للهواء الساخن بالدوران، وستشغل الدجاجة الكاملة مساحة كبيرة جدا للسماح بحدوث ذلك. وهذا يعني أن الدجاجة الكاملة من المحتمل أن تحترق من الخارج، وتبقى نيئة من الداخل.

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