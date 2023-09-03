لماذا الصباح موعدها؟.. 6 فوائد صحية للقهوة السوداء

يمكن أن يكون مجرد فنجان قهوة سببًا في حالة نشاط مناسبة في الصباح، ويوصي الخبراء بأن يكون فنجان القهوة الصباحي بدون حليب أو كريمة أو مُحلى للحصول على الكثير الفوائد الصحية دون إضافة إلى السعرات الحرارية والدهون والسكر، وفقًا لما نشره موقع "Health Shots".

وتوصلت بعض الدراسات إلى أن هناك بعض الفوائد الصحية لشرب القهوة السوداء، ويقول دكتور نيتي شارما، كبير مستشاري التغذية في مستشفيات مارينغو آسيا في الهند، إن القهوة تحتوي على عناصر مغذية يمكن أن تساعد بأكثر من طريقة، كما يلي:

مادة اعلانية

1. القهوة السوداء مغذية للغاية

إن القهوة السوداء غنية بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة وفيتامين B2 وB3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، علاوة على أنه مشروب خالٍ من السعرات الحرارية يساعد في الحفاظ على وزن صحي ويحفز عملية التمثيل الغذائي.

2. مكافحة مرض الزهايمر

يسبب مرض الزهايمر مشكلة في الدماغ تدمر الذكريات ومهارات التفكير، مما يجعل من الصعب القيام حتى بأبسط المهام. ارتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر. اكتشفت دراسة، نُشرت في دورية Alzheimer’s Disease، أن شرب 2-3 فناجين من القهوة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 65%. يقول دكتور شارما إن شرب كوبين يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر بمرور الوقت.

3. فقدان الوزن

يساعد الانتظام في تناول القهوة السوداء على إنقاص الوزن. توصلت نتائج دراسة، أجراها علماء جامعة هارفارد، أن هناك آثارًا إيجابية لاستهلاك القهوة السوداء على فقدان الوزن. ويوضح دكتور شارما أن القهوة بدون إضافات تحتوي على أحماض الكلوروجينيك، التي تعزز فقدان الوزن وتبطئ إنتاج الغلوكوز في الجسم، مما يقلل من تكوين الخلايا الدهنية الجديدة. ويبقى أن القهوة منخفضة السعرات الحرارية لم يتم إضافة أي سكر إليها.

4. فوائد قبل التمارين الرياضية

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة السوداء قبل ممارسة التمارين الرياضية تزيد من مستويات الطاقة في الجسم. ويشير دكتور شارما إلى أن تناول القهوة السوداء قبل التمرين يساعد على زيادة قوة التركيز واليقظة والانتباه وتحسين الأداء من خلال تقليل التعب.

5. تقليل مخاطر داء السكري

توصلت دراسة، نُشرت في دورية Diabetologia، إلى أن زيادة تناول القهوة بما يزيد عن كوب واحد يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ويقول دكتور شارما إنه يعزز إنتاج الأنسولين في الجسم مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

6. تحسين اليقظة العقلية والمزاج

أظهرت الدراسات أن كوبًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين الحالة المزاجية وجعل الأمور أفضل. ويقول دكتور شارما إن فنجانًا من القهوة السوداء يساعد على تحسين اليقظة العقلية أيضًا.

الآثار الجانبية للقهوة السوداء

ورغم الفوائد سالفة الذكر، فيمكن أن يؤدي تناول أكثر من 2-3 أكواب من القهوة السوداء يوميا إلى مشاكل صحية، ومن المرجح أن يؤثر تناول القهوة بإفراط إلى تعطيل دورة النوم وما يصاحب ذلك من اضطرابات النوم. نظرًا لأنها غنية بالكافيين، فإن تناول القهوة السوداء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالحموضة والإمساك واضطرابات النوم، لذا يكون من الأفضل الاكتفاء بشرب 2-3 أكواب من القهوة السوداء يوميًا.

الموعد المناسب لتناول القهوة

ويوصي دكتور شارما بشرب القهوة السوداء في الصباح أو خلال النهار، ويمكن أيضًا شرب القهوة السوداء قبل ممارسة التمارين الرياضية مباشرة، لكن يجب تجنب شرب القهوة السوداء في الليل قبل النوم لأنها يمكن أن تكون ضارة.