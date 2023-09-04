خبراء: وجبة الفطور تؤثر على صحة ووزن الجسم والحالة المزاجية

إن المفتاح لفقدان الوزن هو ممارسة التمارين الرياضية وروتين اللياقة البدنية، مدعومًا بخطة نظام غذائي منضبطة بنفس القدر. ويعد من الضروري اختيار أفضل الأطعمة والبذور والمشروبات لتناولها على معدة خاوية في الصباح للحصول على جرعة إضافية من الطاقة ولجني أفضل الفوائد من الممارسات الروتينية في وقت لاحق من اليوم، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع Money Control.

يقول خبراء التغذية إن وجبة الفطور يجب أن تكون أهم وجبة في اليوم، لأن ما يتم تناوله على معدة فارغة مهم حقًا إذ يمكن أن يؤثر على الوزن وصحة القلب وكيفية عمل العقل.

مادة اعلانية

تشير الأبحاث إلى أن بدء اليوم بوجبة فطور صحية تشمل البذور واللوز والشوفان وماء الليمون والشاي الأخضر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الصحة، لأن البذور غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية. وفي الوقت نفسه، يقدم اللوز قدر مناسب من البروتين، أما الشوفان فيقدم جرعة سخية من الألياف ويساعد على تنظيم عملية الهضم. وعندما يتعلق الأمر بماء الليمون، فإن صفاته المرطبة، إلى جانب تعزيز فيتامين C، تساعد على تقوية المناعة وتساعد في امتصاص الحديد. وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يمكن تناولها على معدة خاوية لتحقيق أقصى استفادة صحية ممكنة:

1. اللوز: مليء بالدهون الصحية والبروتينات، بما يمنح شعور بالشبع. كما يحتوي اللوز على الألياف التي يمكنها الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، مما يمنح طاقة ثابتة طوال اليوم.

2. التوت: إن بدء اليوم بالتوت المنعش والمبهج هو خيار مغري. من الناحية الصحية، يمكن أن يساعد انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم والألياف الوفيرة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى تجنب ارتفاع الأنسولين الذي قد يؤدي إلى زيادة الوزن تدريجيًا.

3. بذور الشيا: غنية بالألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميغا-3 الدهنية، وتمنح بذور الشيا ميزة ذات شقين: فهي تعطي شعور مناسب بالشبع وتساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.

4. بذور الحلبة: تساعد بذور الحلبة في التحكم في مستويات السكر في الدم وكبح الشهية أيضًا.

5. بذور الكتان: تعتبر بذور الكتان، المليئة بالألياف القابلة للذوبان والقشور، من بين الأطعمة الخارقة إذ تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة وتعزيز صحة الأمعاء ودعم الشعور بالامتلاء.

6. الزبادي اليوناني: يعد بمثابة مدرب شخصي للعضلات، نظرًا لكونه غني بالبروتين عالي الجودة. كما يسهم محتواه من البروبيوتيك المفيدة في تحسين التمثيل الغذائي والمساعدة في السيطرة على الوزن.

7. الشاي الأخضر: يمكن أن يساهم محتوى الكافيين الموجود في الشاي الأخضر في زيادة مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمرينات الرياضية. ويُعتقد أن يبيغالوكاتشين غالاتي (EGCG) الموجود في الشاي الأخضر له خصائص حرارية تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق رفع حرارة الجسم قليلاً.

8. ماء الليمون: يؤدي فيتامين C الموجود في ماء الليمون إلى تعزيز جهاز المناعة ويساعد أيضًا في زيادة امتصاص الحديد من المصادر النباتية.

9. الشوفان: يساعد في إبطاء عملية الهضم بما يمنح شعور بالامتلاء بالإضافة الى المكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

10. البطيخ: يقدر محتوى البطيخ من الماء بحوالي 90%، لذا فإنه يعد من أفضل الطرق للحفاظ على رطوبة الجسم والشعور بالشبع، خاصة إذا تم تناوله قبل الوجبة. ويمكن أن يساعد على تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.