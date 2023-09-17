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التطعيم ضد كورونا في الصين
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كورونا

لتحديث لقاحات متحوراته.. مطالب جديدة للصين بأجوبة حول أصول كورونا

صحيفة: مدير الصحة العالمية يحث الصين على منح المنظمة "وصولا كاملا" لتحديد أصول كوفيد

رويترز
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، أن تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حث الصين على تقديم مزيد من المعلومات بخصوص أصول فيروس كوفيد-19، موضحا استعداد المنظمة لإرسال فريق ثان إلى بكين للتحقيق في الأمر.

وقال تيدروس للصحيفة "نضغط على الصين لمنحنا وصولا كاملا، ونطلب من الدول إثارة الأمر في اجتماعاتهما الثنائية، لحث بكين على التعاون".

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وتأتي تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية حول العالم لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

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ويضغط تيدروس منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها حول أصول فيروس كوفيد-19، قائلا إن جميع الافتراضات تبقى قائمة إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الأول 2019، ويشتبه كثيرون في انتشاره بسوق حيوانات حية قبل انتقاله إلى أنحاء العالم وتسببه في وفاة قرابة سبعة ملايين شخص.

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